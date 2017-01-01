22 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Başkan Ayhan 23 Nisan'ı kutladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:11
Başkan Ayhan 23 Nisan'ı kutladı
Başkan Ayhan 23 Nisan'ı kutladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), Türkiye'nin modern dünya ile bütünleşmesi ve demokrasinin olgunlaşmasında tarihi bir rol üstlendiğini belirterek, "TBMM, bugün de milli iradenin tecelli ettiği yerdir" dedi.
Ayhan, 23 Nisan'ı bayram olarak kutlayan çocukların sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktasıdır. 23 Nisan, ülkemizi işgale teşebbüs edenlerin karşısında, Türk milletinin vatanına sahip çıkmak gayretiyle milli iradeyi hakim kıldığı gündür" dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürütülen istiklal mücadelesinin, TBMM'nin açılması, vatanın kurtarılması ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle hedeflerine ulaştığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti"TBMM, ülkemizin modern dünyayla bütünleşmesi ve demokrasimizin olgunlaşması sürecinde tarihi bir rol üstlendiği gibi, bugün de milli iradenin tecelli ettiği yerdir. Devletimizin temelleri atılırken milli irade esas alınmıştır bekası da milli irade ile sağlanacaktır.Ülkemiz çocuklarının, dünya çocuklarıyla birlikte kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletçe çocuklara verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni de en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Ülkemizin bugünü, geleceği, yegane umudu olan çocuklarımız, Türkiye'yi yarınlara taşıyacaktır. Çocuklarımız, başarılarıyla ülkemizin hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacaktır. Bizim bütün gayemiz çocuklarımıza daha güzel, daha müreffeh bir ülke bırakabilmektir. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ile anıyorum" dedi.
(AK-SD-Y)

22.04.2017 12:19:55 TSI
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