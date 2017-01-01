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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas Şehitler Anıtı'nda çalışmalar başladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:19
Milas Şehitler Anıtı'nda çalışmalar başladı
Milas Şehitler Anıtı'nda çalışmalar başladı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Üçyol Kavşağı'nda bulunan Güven Park'a yapılması planlanan Milas Şehitler Anıtı'nda çalışmalar başladı. Anıtın ilk harcı Belediye Başkanı Muhammet Tokat tarafından döküldü.
Şehit yakınlarının ve gazilerin talebi doğrultusunda, Milas Kent Müzesi'ni kurmak için görevlendirilen Prof. Dr. Engin Berber ve ekibi tarafından projelendirilen anıt Mayıs ayı içerisinde tamamlanacak.
Başkan Yardımcıları Zeynep Mat, Faik Karagöz ve beraberindeki ekip ile projenin uygulanacağı Güven Park'a gelerek alanı inceleyip ilk harcı döken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Şehitler Anıtı projesinin kendisi açısından önemli olduğunu belirterek "Milas'a özgü yerel değerler de içeren özel bir şehitlik projesine imza atmak istiyoruz. Şehitlerimizin ismini yaşatacak olan Şehitler Anıtı'mızı Mayıs ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.
Proje hakkında ise
Anıt projesi hakkında verilen bilgide ise şu ifade edildi;
"Anıt mevcut havuz üzerine yerleştirilecek ve led ışıklar ile aydınlatılıp hem kara yolundan hem de havadan görülmesi sağlanacak. Yola cephesi olacak şekilde protokol noktası oluşturulacak, havuz üzerinde hilal ve merkezinde ise yıldız yerleştirilecek. Anıt etrafında dolaşım alanı sağlanacak. Alana girişte ise iki adet meşaleli paye olacak. Dolaşım alanı içerisinde altı farklı totem yerleştirilecek. Totemlerin her biri Balkan, 1. Dünya, İstiklal, Kore, Kıbrıs Savaşları ve İç Güvenlik Harekatını simgeleyecek ve her bir şehidimiz içinde üzerlerine isim yazılı plakalar konulacak."
(ÇP-İK)

22.04.2017 12:27:03 TSI
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