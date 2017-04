YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 112 Acil Sağlık Teknisyeninin şoförünün darp edilmesi

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hastaneye hasta nakli sırasında ticari taksi ile maddi hasarlı kazaya karışan ambulansın şoförü 112 Acil Tıp Teknisyeninin ticari taksinin sahibi tarafından darp edildiği iddia edildi.

112 Acil Servis İstasyonu önünde toplanan sağlık çalışanları yaşananları protesto etti. Merkez Sağlık Sen ve Türk Sağlık Sen yöneticileri de sağlık çalışanlarına destek olarak basın açıklaması yaptı.

Eski Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Türk Sağlık Sen Tekirdağ Şube Başkanı Yalçın Gür, "Sağlık çalışanlarının şiddete uğramadığı bir gün bile yok. Her gün memleketin her bir yerinden sağlık çalışanlarının darp edildiği haberlerini alıyoruz. Doktorlarımız görev başında katlediliyor. 112 istasyonları kurşunlanıyor. Hastanelerde yaşanan saldırılar hız kesmeden sürüyor, vakıaya giden 112, çalışanlarımız şiddete uğruyor. Ne yazık ki, şiddetin önüne geçilmesi için çaba harcanmasının yerine şiddetin rutinleşmeye doğru götürüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Öyle ki şiddet bir hak gibi görülüyor, ambulanslar hastanelere kadar takip edilip, sağlık çalışanları darp ediliyor" dedi.



"Sağlık personeli can güvenliğinden yoksun hizmet sürdürüyor"

Vakıadan dönen ve bir insan hayatı tutunması için var gücüyle gayret eden 112 çalışan arkadaşlarının şiddete uğradığını ifade eden Gür, "Trafikte yaşanan önemsiz bir olay neticesinde, hızını alamayan, insanlıktan çıkan şahıslar, 112 ambulansın hastaneye kadar takip ve taciz etmişler, hastane bahçesinde de 112 çalışan arkadaşlarımıza saldırmışlardır. Öncelikle 112 çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor ve bu şiddet olayını kınıyoruz. Tutuklu yargılama yasal olarak mevzuatta varken anlaşılan odur ki uygulanmamakta ve bundan da insanlıktan nasibini almamışlar cesaret bulmaktadırlar. Merak ediyoruz acaba bu tipler, ancak bir sağlık çalışanını öldürdükleri zaman bu tutuklanacaklar. Allah korusun daha büyük sonuçlara yol açacak olaylar yaşansa bunun hesabını kim nasıl verebilecektir. Biran önce sağlık kurum ve kuruluşlarında gerekli önlemler alınmalıdır. Güvenli ve huzurlu bir yerde görev yapmak, sağlık çalışanlarının hakkıdır. Önce çalışan demeliler ve çalışanların sorunlarını çözmelidirler. Biz Türk Sağlık Sen olarak hastanelerde, sağlıkta yaşanan bu tür şiddet ve saldırı olaylarının biran önce son bulmasını isterken, alçakça bir saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.



"Sağlıkta şiddetin ulaştığı nokta artık dayanılmaz boyutta"

Merkez Sağlık Sen Genel Başkanı Ali Sökmen ise, "Sağlıkta şiddetin ulaştığı nokta artık dayanılmaz boyuttadır. Gecesini gündüzüne katıp çalışan hizmet veren fedakar sağlık çalışanları takdir edilecekleri yerde şiddete maruz kalmaktadır. 9 Nisan 2017 tarihinde Çorlu, 6 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ekibimiz, Çorlu Devlet Hastanesi'ne acil hasta nakli yapmakta iken, Çorlu Devlet Hastanesi'ne giriş esnasında ticari bir taksiyle, sürtünme suretiyle kaza yapmıştır. Ambulans sürücüsü ambulans içerisindeki hastanın durumunun aciliyeti nedeniyle taksi şoförüne, ambulans içerisinde hastaya acil servise teslim etmeleri gerektiğini, kaza tutanağı düzenleme ve gerekli işlemleri yapmak için hastaneye gelmesini teklif etmiştir. Taksi şoförü de bu teklifi kabul etmiş ve acil servise gelmiştir. Kaza ile ilgili tutanak düzenlenirken, taksi şoförü, taksinin sahibine haber vermiş, ticari taksinin sahibi bağırarak hastane içerisine girmiş ve içeri girer girmez de acil tıp teknisyeni, Sadık İşcen'e, kulağının da bulunduğu bölgeye şiddetli bir tokat atmıştır. Bu olay neticesinde acil tıp teknisyeni arkadaşımız Çorlu Devlet Hastanesi'nden darp raporu almıştır. Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ekibimiz, eski devlet hastanesi alanı içerisinde bulunan 112 istasyonuna hareket etmiştir ve ekibimiz istasyonun bulunduğu alana geldiklerinde acil tıp teknisyeni Sadık İşcan'a tokat atan şahısla birlikte 3 kişinin istasyon kapısı önünde beklediklerini görmüş ve 155'i arayarak polis ekibiyle, istasyonun bulunduğu alana giren ekibimizden tokat atan şahıs, şikayetçi olmamaları talebinde bulunmuş ve sonrasında da kolluk kuvvetlerinin uyarılarıyla istasyon alanını terk etmiştir" şeklinde konuştu.



"Bir daha böyle bir olay olmamasını temenni ediyoruz"

Ali Sökmen ayrıca, "Olaydan sonraki günlerde kendisine tokat atılan Sadık İşcen'in darbeyi alan, kulağında çok şiddetli ağrıları oluşması ve ağrının geçmemesi üzerine kendisi hastaneye başvurmuş ve darbe alan kulak zarının yırtıldığını öğrenmiştir. Acil tıp teknisyeni, Sadık İşcen, üyemiz olsun ya da olmasın, görevi sadece insan hayatını kurtarmak ve yegane amacı insana hizmet olan bu denli kutsal bir mesleği icra eden meslektaşımıza yapılan bu insanlık dışı davranışın başta arkadaşlarımız olmak üzere bizleri de derinden üzmüştür. Sendikamızın kayıtlı üyesi ve aynı zamanda Çorlu ilçe temsilcimiz, Sadık İşçen'e yapılan insan onurunu gururunu ayaklar altına alan bu insanlık dışı davranışı kınamak ve 24 saatinde sırf insan hayatına hizmet etmek amacıyla görev yapan sağlık çalışanlarımıza bir daha bu ve benzeri saldırıların olmamasını temenni ediyoruz" dedi.



"Şiddetin birçok boyutu var"

'Hekime ve sağlık çalışanlarına artan şiddetin birçok nedeni vardır' diyen Sökmen, "Bu nedenlerin temeline inmeden, altta yatan sebepleri irdelemeden bu güvenliğin artırılması gibi alınacak tedbirlerle şiddeti sona erdirmek mümkün değildir. Anlık ve güne ait çözümler yanında bilimsel ve kalıcı çözümlerin oluşturulmasına katkı vermek, sağlık çalışanları ile ilgili oluşan sosyal algının temellerini araştırmak ve çözümleri konusunda yol göstericisi olmak gibi bir sorumluluk yüklenmeliyiz. Sivil toplum kuruluşları olarak her türlü polemikten uzak tamamen bilimsel temellere dayanarak, mesleğimize ait durum tespitleri yapmayı ve yaygınlaşabilir sürdürülebilir çözümler üretmeyi asıl sorumluluk olarak görmek zorundayız. Sağlık çalışanları arasında en kolay ulaşılabilen, yasal olmayan isteklerle en çok karşı karşıya kalan ve en çok sözel saldırıya maruz kalan 112 acil çalışanlarıdır. Bizce kolay ulaşılabilir sağlık çalışanlarına uygulanan sözel şiddet yapan kişilerin yeterli ceza almaması nedeniyle gün geçtikçe dozu ve boyutunu arttırmakta ve ne yazık ki, sağlık çalışanlarına fiziksel şiddet olarak gelişmektedir. Resmi verilere göre ülkemizde her gün 30'un üzerinde sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Sağlık çalışanına şiddet olağan bir hale getiriliyor. Bizlerden şiddete alışmamız bekleniyor. Ama biz ne sağlık çalışanlarının şiddet görmesine ne de ölümlerine alışmayacağız. Arkadaşımıza acil tıp teknisyeni, Sadık İşçen'e yapılan şiddetin, üzüntüsünü yürekten hissediyor ve meslektaşlarımıza bir kez daha şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, bu tür şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

22.04.2017

