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Rektör Çakar, Çocuk Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, geleceğin milli iradesini oluşturacak çocukların vatan ve millet şuuruyla yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Rektör Çakar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında "Bağımsızlık ve hürriyet uğruna yurdunu işgal eden düşmanlara karşı hiçbir fedakarlıktan çekinmeden canı pahasına mücadele eden aziz milletimizin hür iradesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğiyle 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşamaktayız. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü millet egemenliğini ilelebet koruyarak emanete sahip çıkacak olan çocuklarımıza da armağan etmiştir. Düzce Üniversitesi olarak, geleceğin milli iradesini oluşturacak çocuklarımızın vatan ve millet şuuruyla yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurgular; tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız" ifadelerini kullandı.

(AY)



22.04.2017 12:43:04 TSI

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