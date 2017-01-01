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Kent ve Kültür'ün konuğu Tanıl Bora oldu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:38
Kent ve Kültür'ün konuğu Tanıl Bora oldu
Kent ve Kültür'ün konuğu Tanıl Bora oldu
- Tanıl Bora'dan Eskişehirspor'a övgü
- "Futbol oligarşisine Türkiye'de ilk meydan okumuş takım olarak Eskişehirspor'a büyük sempatim var"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin Kent ve Kültür söyleşilerine katılan yazan Tanıl Bora, "Futbol oligarşisine Türkiye'de ilk meydan okumuş takım olarak Eskişehirspor'a büyük sempatim var. Umarım bu sezon Süper Lig'e çıkacaklar" dedi.
Şair Haydar Ergülen'in koordinatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerin bu ayki konuğu Yazar Tanıl Bora oldu. Başkan Ataç'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı söyleşide kitapları hakkında Haydar Ergülen'in sorularını yanıtlayan Bora; "1970'li yılların ikinci yarısı ölüm kalım kaygısıyla yaşanan yıllardı. Sol ve sağ birbirine karşı ölümüne bir düşmanlaşma içindeydi. İlk merakımı çeken konu Kahramanmaraş katliamıydı. Komşunun komşuya karşı bu kadar gaddarlaşmasını sağlayan neydi anlama ihtiyacı hissettim. İyi ve kötü diye ayırmak basitleştirmek olur. Benim gibi olmayan, bana hiç iyi gözle bakmayan neden böyle düşünüyor bunu anlama ihtiyacı hissettim. Hepimizi bir şekilde bağlayan bir takım kalıplar var" ifadelerini kullandı.

"Ümit verici bir potansiyel var"
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın; "Hayırdaki birleşmeyi, oluşan yapıyı demokratik yollardan doğru organize edebilirsek bu 'Hayırı' sürükleyerek götürebiliriz diye düşünüyorum. Fikriniz nedir?" sorusu üzerine konuşan Tanıl Bora; "Hayır cephesinde alternatif bir anayasanın potansiyeli var. Bir tarafta anayasa tekniği açısından bir yere oturtamayacağımız, sistem olarak, kendi mantığı açısından yürütülmesi bile problemli, bir metin var. Tamamen yukarıdan aşağıya dayatılan tek adamcı bir yapı var. Diğer tarafta ise belirli bir uzlaşmaya dayanan, asgari bir takım müştereklere dayanan, hukuk geliştirme potansiyeli var. Hayır, cephesinde birbiriyle aslında yan yana gelemeyecek geniş bir yelpaze var. Her konu da mutabık olması mümkün değil ama ortak bir dil ve ortak bir hukuk kurmayı bu süreçte öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Bu adı konmamış bir alternatif anayasa yazımı süreci demektir aynı zamanda. Bu istikamette gelişebilirse, basitçe bu beş benzemez muhalefet, kendi kulvarlarında gitmelerine de olanak tanıyarak çok öğretici ve kurucu bir deneyim çıkarabilir. Bu bakış açısıyla sürdürmenin büyük hayrı olacak diye düşünüyorum. Ümit verici bir potansiyel var" şeklinde konuştu.

"Eskişehirspor oligarşiye meydan okudu"
Futbola olan ilgisi ve yazılarıyla da tanınan Tanıl Bora Eskişehirspor için; "Hayatımda gittiğim ilk maç Köln-Eskişehirspor maçıydı. O efsane takımı izleme fırsatı buldum. Eskişehirspor erken Trabzonspor'dur. O başarıya ulaşacaktı, ancak engel olundu. Futbol oligarşisine Türkiye'de ilk meydan okumuş takım olarak Eskişehirspor'a büyük sempatim var. Umarım bu sezon Süper Lig'e çıkacaklar." ifadelerini kullandı.
(KA-MET-Y)

22.04.2017 12:46:24 TSI
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