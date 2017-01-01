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Odunpazarı Belediyesi Meclisi çocuklara emanet

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:39
Odunpazarı Belediyesi Meclisi çocuklara emanet
Odunpazarı Belediyesi Meclisi çocuklara emanet

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eti Maden İşletmeleri İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.
Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kurt, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrenciler Başkan Kurt'a Odunpazarı Belediyesi ve belediye çalışmaları hakkında sorular sordu. Öğrencilere Odunpazarı Belediyesi ve belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin çocuk dostu bir belediye olduğunu ve ilk amaçlarının kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı oluşturmak olduğunu ifade etti. Odunpazarı Belediye Meclis'i hakkında da öğrencilere bilgi veren Başkan Kurt, Meclis'in işleyişini başkan, divan kâtipleri ve meclis üyelerinin görevlerini anlattı. Başkan Kurt, öğrencileri temsili olarak başkan ve divan kâtiplerinin makamlarını da oturttu. Öğrenciler temsili Başkan'a sorular sordu.
Gerçekleştirilen ziyaret sonunda Başkan Kurt, öğrencilere Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi kitabını hediye etti.
(KA-MET-Y)

22.04.2017 12:47:01 TSI
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