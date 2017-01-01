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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'de 'Kan bağışı kampanyası' düzenlenecek

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:40
SAÜ'de 'Kan bağışı kampanyası' düzenlenecek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi'nde 'Kan Bağışı Etkinliği' etkinliği düzenlenecek.
Geleneksel hale gelen ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan etkinlik 24-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sakarya Üniversitesi Helikopter Pist Alanında gerçekleşecek etkinlikte saat 10:00-19:00 saatleri arasında kan bağışı yapılabilecek. Sakarya Üniversitesi Kızılay Topluluğu tarafından 'Kan Ver Can Ver' sloganıyla düzenlenen etkinlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi rekor miktarda kan bağışı toplanması hedefleniyor.
(RŞ-RFK-Y)

22.04.2017 12:48:27 TSI
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