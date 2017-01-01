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Minik öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Şükran Öney Anaokulunda 23 Nisan coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şükran Öney Anaokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Çocuklar törende 23 Nisan ile ilgili şarkı, şiir ve özlü sözlerini söyleyerek sunumlar gerçekleştirdiler. 10. yıl marşını söyleyerek coşkulu bir şekilde programı tamamladılar. Daha sonra ise öğretmenler çocukları ile beraber hazırladıkları etkinlikleri okulun girişinde sergilediler.

(AY)



22.04.2017 12:49:44 TSI

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