22 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Balya'da Hatice Aydın Milli Eğitim Müdürü oldu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:44
Balya'da Hatice Aydın Milli Eğitim Müdürü oldu
Balya'da Hatice Aydın Milli Eğitim Müdürü oldu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir gurup öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kurcen öncülüğündeki öğrencileri makamda kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç, Hatice Aydın adlı öğrenciyi makamına oturttu.
Konuklarına ikramlarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç, yarım saat süreyle makamını Hatice Aydın'a verdi. Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu anlatan Müdür Uzanç, talimatlar yağdıran Hatice Aydın'ın makamın hakkını verdiğini söyledi. İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kurcen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç'a teşekkür etti.
(FT)

22.04.2017 12:53:32 TSI
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