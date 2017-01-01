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Malatya"da Banazı Türk müziği korosu açıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:45
Malatya"da Banazı Türk müziği korosu açıldı

MALATYA (İHA) - Banazı Türk müziği korosu kuruldu Türk Sanat ve Türk Halk Müziği eserlerini birlikte icra edecek olan Banazı Türk Müziği Korosu, Şef Selahattin Yalçınkaya yönetiminde çalışmalarına başladı.
Koro şefi Selahattin Yalçınkaya, koro binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, topluluğu kurmaktaki amaçlarının nesillerinin geçmişten bugüne kadar bıraktıkları kültürel ve sanatsal birikimleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi. Yalçınkaya, "Kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak üzere kültür sanatçısı Bendeniz Selahattin Yalçınkaya yönetmenliğini yaptığım Banazı Türk müziği korosunun Tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Neslimizin geçmişten günümüze kadar aktardıkları kültürel ve sanatsal birikimleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımaktır ve köprü vazifesi görmektir. Kısacası bizleri biz yapan değerleri gelecek nesillere aktarmaktır. Bir milletin ayakta durması ve varlığını sürdürmesi ancak kültür ve sanatsal değerlere sahip çıkması ile mümkündür. Bizler de milli ve manevi değerlere hassasiyet gösteren bireyler olarak koro bünyesinde güzel etkinlikler üretip Malatyalı hemşehrilerimizin TV güçlerine Mazhar olacağımıza ve ve güzel etkinliklere imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
Koronun ilk konserin 15 Mayıs"ta vereceğini ifade eden Şef Yalçınkaya, "İlk konserimiz 15 Mayıs 2017 de saat 20' de kongre ve Kültür Merkezinde birinci bölümde Türk sanat müziği ikinci bölümde Türk Halk Müziği Korosu icra edilecek. Ramazan ayı içerisinde Türk Sanat Musikisi çalışmalarımız olacak e İnşallah güzel bir konserle hazırlığımızı alacağız. Koro faaliyetleri içerisinde yer almak isteyen özellikle yetenekli gençlerimizi Banazı Türk müziği korosuna davet ediyorum. İnşallah başkanımızın da dediği gibi Malatya'mıza Kültür Sanat adına Gazete bir Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak elinden geleni yapacağım. Biraz da iddialı söyleyeyim İnşallah Malatya'ya Türk müziği korosu sanat alanında lokomotif görevi yapacaktır" şeklinde konuştu.
Malatya Gazeteciler ve televizyoncular Cemiyeti başkanı Kemal Deniz ise "Malatya adına çok önemsediğimiz, çok güzel bir aktivitenin içerisinde bulunuyoruz. Bizim çok Uzun yıllardan beri tanıdığımız Selahattin Yalçınkaya kardeşimiz Kültür Bakanlığı devlet sanatçısı bir dostumuz. Uzun zamandan beri musiki ile ilgilenmekte ve Malatya'da birçok konuda hem şeflik hem hem sorusu olarak görev yapmaktadır. Bir zaman Battalgazi Belediyesi'nin korolarında da beraber birlikte olmuştuk burada Banazı Halk Müziği korosunu oluşturmuş bulunuyorlar" diye konuştu.
(EA-SD-Y)

22.04.2017 12:54:36 TSI
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