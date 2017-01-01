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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Memur-Sen'den şehit polis Fethi Sekin'in kabrine ziyaret

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:50
Memur-Sen'den şehit polis Fethi Sekin'in kabrine ziyaret
Memur-Sen'den şehit polis Fethi Sekin'in kabrine ziyaret

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Elazığ İl Temsilciliği üyeleri, İzmir'de kahramanca mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.
Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliği düzenlediği programlar çerçevesinde İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği silahlı çatışma sonucu şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etti. Sekin'in Doğancık köyündeki mezarı başına giden Memur-Sen üyeleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okudu.
Ziyarete Eğitim Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi, Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Karataş, Enerji Bir-Sen İl Başkanı Süleyman Armağan, Baskil Memur-Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Yeni, hafızlar ve sendika üyeleri katıldı.
(YÖ-HİV-Y)

22.04.2017 12:58:29 TSI
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