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Çocuklara 23 Nisan hediyeleri dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı tarafından öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına mutlu girebilmeleri için çeşitli hediyeler dağıttıldı.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında bir giyim firmasıyla görüşülerek 45 okulda eğitim gören 500 öğrenciye yönelik hazırlanan bin 500 yeni kıyafet, Kaymakam Sırmalı'nın öğrencilere 23 Nisan sürprizi oldu. Edremit okullarından belirlenen öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan önce dağıtımı gerçekleştirilen hediyeler ile öğrencilerin bayrama daha coşkulu ve daha mutlu girmeleri sağlandı. Bu kapsamda Kaymakam Ali Sırmalı 9 Eylül Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek 23 Nisan coşkusunu paylaşarak hediyelerini verdi.

Öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Kaymakam Ali Sırmalı "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 97. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaktayız. Bu önemli günde; dünya ölçeğinde emsalsiz liderliğini, "bugünün küçükleri, yarının büyükleri" sözüyle bir kez daha gösteren Büyük Önderimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğini ifade etmiştir. Bu nedenle gelecek nesillerin daha iyi şartlarda yetişmesini sağlayabilmek için hepimize birtakım görevler düşmektedir. Bu kapsamda geleceğimiz olan öğrencilerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında onların mutlu olduğunu görmek, moral ve motivasyonlarını artırmak, çocuk bayramını, çocuk neşesiyle geçirmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Bu nedenle coşkuyla ve mutlulukla geçirecekleri bu anlamlı günde çocuklarımıza verilebilecek en güzel hediye 23 Nisan'dır dedi".

Aldıkları hediyelerle mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler Kaymakam Ali Sırmalı'ya teşekkür ettiler. Okul ziyaretinde Kaymakam Ali Sırmalı'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Müdürü Elif Çakır eşlik etti.

(EME)



22.04.2017 13:09:50 TSI

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