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Karadeniz hırçınlaştı

- Dev dalgalar korkuttu



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz'de dev dalgalar oluştu.

Fırtına nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar meydana geldi. İlçe genelinde sahil kısımlarında dalgaların boylarının 2-3 metreye ulaştığı görülürken, spor yapmak için sahilde bulunan Aydın Yeğin simli vatandaş ise, "İlk defa bu aylarda denize bu kadar şiddetli görüyoruz. Tedirgin de olduğumuzu belirtmek istiyorum. Genelde bu boyutta oluşan dev dalgalar kış ayında oluyordu. İnşallah kimsenin başına bir durum gelmeden fırtına diner" dedi.

Küçük balıkçı tekneleri sahipleri ise yoğun dalgalar yüzünden denize açılamadıklarını söylediler.

(AA-SLH-Y)



22.04.2017 13:12:34 TSI

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