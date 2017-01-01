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Başkan Dündar'dan eğitmenler eşliğinde sabah sporu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:09
Başkan Dündar'dan eğitmenler eşliğinde sabah sporu
Başkan Dündar'dan eğitmenler eşliğinde sabah sporu
- Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Herkes İçin Bilinçli Spor" projesinin startı verildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Zafer Peker
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi,Belediye başkanı Mustafa Dündar hafta sonlarını eğitmenler eşliğinde spor yaparak değerlendiriyor. Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Herkes İçin Bilinçli Spor' projesi ile Yeni Karaman Parkı'na gelen vatandaşlar, profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde spor yapma fırsatı buluyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Yeni Karaman Parkı'nda sabah sporları artık profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan 'Herkes İçin Bilinçli Spor' projesi kapsamında her Cumartesi saat 08.00 ile 10.00 arasında parka gelen vatandaşlar, sabah sporlarını profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde yapıyor. Sabah yürüyüşünün ardından, eğitmenler eşliğinde kültürfizik hareketlerini yapan vatandaşlar, daha sonra yine eğitmenler eşliğinde fitness aletlerindeki çalışmalarını tamamlayarak sabah sporunu daha bilinçli bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorlar.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaklaşık 5 yıldır Yeni Karaman Parkı'nda yapmış olduğu sabah yürüyüşünü bu kez eğitmenler eşliğinde gerçekleştirerek 'Herkes İçin Bilinçli Spor' projesinin startını verdi. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş ile birlikte spor yapan Başkan Dündar, sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte parkların vatandaşlar tarafından daha çok kullanılmaya başladığını ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın parklardan en güzel şekilde faydalanması için ilçe genelindeki tüm parkların bakımlarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın spor yapması için tüm parklara fitness aletleri yerleştiriyoruz. Sporu daha yaygın ve profesyonel hale getirmek için 'Herkes İçin Bilinçli Spor' adı altında proje başlattık. Amacımız vatandaşımızı spor yapmaya teşvik etmek. Bizlerde vatandaşlarımızla birlikte sporumuzu yapıyoruz. Bu etkinlikle birlikte vatandaşlarımıza broşürler de dağıtarak spor yaparken nelere dikkat etmeleri konusunda bilinçlendiriyoruz" dedi.
(UGR-

22.04.2017 13:17:25 TSI
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