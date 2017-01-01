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Ovacık'a 4 köyü kapsayan kooperatif kuruluyor



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 4 köye hizmet verecek yeni bir kooperatif kurulacağı bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde Ovacık İlçe Müdür Vekili Hüseyin Albayrak ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelini, Ada, Topuzlu, Yeşilyazı ve Konaklar köyünü kapsayan yeni kurulacak kooperatifin müteşebbis heyetiyle kuruluş çalışmaları toplantısı yapıldığı belirtildi.

Ovacık İlçesi 94 Mahallesi merkezli kurulup, Ada, Topuzlu, Yeşilyazı ve Konaklar köylerinin çalışma bölgesinde faaliyetlerini sürdürecek olan kooperatifle ilgili yapılan açıklamada, her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki istihsalini geliştirmek ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işletme, pazarlama faaliyetlerinde bulunmasının yanı sıra ortakların ekonomik ve sosyal yönden geliştirilmesi amaçlandığı aktarıldı.

Tarımsal üretim ve pazarlamada çiftçi organizasyonlarının çok önemli role sahip olduğunu belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya,bakanlıkları tarafından uygulanan projeler ve hibe programlarının daha etkin bir şekilde yürütülmesinde kooperatif ve birliklerin vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

(ET-HİV-Y)



22.04.2017 13:29:42 TSI

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