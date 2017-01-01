22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Karaosmanoğlu: "23 Nisan bir zafer kutlaması, yeniden diriliştir''

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:21
Başkan Karaosmanoğlu: "23 Nisan bir zafer kutlaması, yeniden diriliştir''
Başkan Karaosmanoğlu: "23 Nisan bir zafer kutlaması, yeniden diriliştir''

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Dr. Ferdi Koçal Ortaokulu idarecilerini ve öğrencilerini makamında konuk etti.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Dr. Ferdi Koçal Ortaokulu idarecilerini ve öğrencilerini makamında konuk etti. Gözümüzün nuru çocuklar dileyerek öğrencileri karşılayan Başkan Karaosmanoğlu, "Cennet ülkemizin kıymetli evlatları sizler geleceğimizin sahipleri olacaksınız. Kocaeli'ye bahar sizin cıvıltılarınızla geliyor" dedi.
Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin temellerinin atıldığı 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Dünyada, çocuklara armağan edilmiş tek bayram 23 Nisan'dır. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz ülkemizi yeniden kurarken çok büyük acılar çektik. Binlerce çocuğumuz yetim ve öksüz kaldı. 23 Nisan bizim için tüm çocukları koruyacağız demektir. Çocuklarımızı asla kimsesiz bırakmayacağız demektir! 23 Nisan, hiçbir çocuğun üzülmediği, korkmadığı bir dünya kurma gayretidir. 23 Nisan'ı bunun için coşkuyla kutluyoruz. Dünya daha güzel bir yer olsun diye kutluyoruz. Dünyanın bütün çocukları, barış ve kardeşlik içinde büyüsün diye kutluyoruz" ifadelerini sarf etti. Dr. Ferdi Koçal Ortaokulu Müdürü M.Hicabi Utandı ve Türkçe Öğretmeni Zehra Eren ile birlikte ziyarete gelen Yasemin Küçük, Aysima Sönmez, Mustafa Malçok ve Soykan Tuncay isimli öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, sıcak ve samimi bir sohbette gerçekleştirdi. Dünyada maalesef savaşların olduğu bir dünyada çocuklarında öldüğünü belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Çocuklar aileleriyle birlikte vatanını terk etmek zorunda kalıyor. Barış dolu bir dünyaya yön verecek siz çocuklarımızdır" vurgusu yaptı.
23 Nisan'ın bir diğer anlamı da, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır diyen Başkan Karaosmanoğlu, "23 Nisan 1920'de, Büyük Millet Meclisi'mizi kurduk. Ve millet olarak dedik ki, kendi ülkemizi kendimiz yöneteceğiz. Gerek dünyada yaşanan savaşlar, gerekse ülkemize yönelik yapılan darbe girişimi nedeniyle bu yıl kutladığımız 23 Nisan öncekilerden çok daha anlamlıdır. 23 Nisan, bu yıl aynı zamanda, bir zafer kutlaması, yeniden diriliştir" diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra öğrencilerle ve öğretmenlerle keyifli keyifli anlarından ardından ziyaret sona erdi.
(RFK-Y)

22.04.2017 13:30:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sanal alanda gerçek duygu
YEREL

SANAL ALANDA GERÇEK DUYGU
Dünya çocuklarının performansı izleyeleleri büyüledi
YEREL

DÜNYA ÇOCUKLARININ PERFORMANSI İZLEYELELERİ BÜYÜLEDİ
Türkiye Beyin Olimpiyatları Zeka Yarışması başladı
YEREL

TÜRKİYE BEYİN OLİMPİYATLARI ZEKA YARIŞMASI BAŞLADI
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;OSB'ler üretimin kalbidir''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "OSB'LER ÜRETİMİN KALBİDİR''
23 Nisan çocukları tanışma yemeğinde buluştu
YEREL

23 NİSAN ÇOCUKLARI TANIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞTU
23 Nisan çocukları itfaiye personelini unutmadı
YEREL

23 NİSAN ÇOCUKLARI İTFAİYE PERSONELİNİ UNUTMADI
Bosnalı Edin'e sürpriz doğum günü
YEREL

BOSNALI EDİN'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Başkan Yardımcısı İsa Taş: &quot;İlimtepe'ye ilgi daha da artacak&quot;
YEREL

BAŞKAN YARDIMCISI İSA TAŞ: "İLİMTEPE'YE İLGİ DAHA DA ARTACAK"
İzmit Zabıtasına kayıp cüzdan teşekkürü
YEREL

İZMİT ZABITASINA KAYIP CÜZDAN TEŞEKKÜRÜ
İzmit'te köy ziyaretleri devam ediyor
YEREL

İZMİT'TE KÖY ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
Mecidiye köyüne tören alanı yapılıyor
YEREL

MECİDİYE KÖYÜNE TÖREN ALANI YAPILIYOR
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davaları
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVALARI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ÇELİK:
Dünya çocukları festivalde buluştu
YEREL

DÜNYA ÇOCUKLARI FESTİVALDE BULUŞTU

'Benim Festivalim' ilk gününde izleyenleri büyüledi
YEREL

'BENİM FESTİVALİM' İLK GÜNÜNDE İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ
İzmit'te trafik kazası: 1 ölü
YEREL

İZMİT'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği başlıyor
YEREL

23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
Körfez manzarasında çay-simit 1 Lira
YEREL

KÖRFEZ MANZARASINDA ÇAY-SİMİT 1 LİRA
Gölkay'da Dragon Festivali için geri sayım başladı
YEREL

GÖLKAY'DA DRAGON FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Başkan Doğan ziyaretçilerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI
Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları Gebze'de başlıyor
YEREL

ÜCRETSİZ ÖZEL YETENEK SPOR KURSLARI GEBZE'DE BAŞLIYOR
Başkan Karaosmanoğlu, TEMA Vakfı ile buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, TEMA VAKFI İLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

SUYA BOZUK PARA ATIP BUZLUKTA BEKLETİN, BUZ ERİRSE...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Ebru Şallı bakın nereliymiş...