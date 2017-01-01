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Başkan Karaosmanoğlu: "23 Nisan bir zafer kutlaması, yeniden diriliştir''



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Dr. Ferdi Koçal Ortaokulu idarecilerini ve öğrencilerini makamında konuk etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Dr. Ferdi Koçal Ortaokulu idarecilerini ve öğrencilerini makamında konuk etti. Gözümüzün nuru çocuklar dileyerek öğrencileri karşılayan Başkan Karaosmanoğlu, "Cennet ülkemizin kıymetli evlatları sizler geleceğimizin sahipleri olacaksınız. Kocaeli'ye bahar sizin cıvıltılarınızla geliyor" dedi.

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin temellerinin atıldığı 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Dünyada, çocuklara armağan edilmiş tek bayram 23 Nisan'dır. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz ülkemizi yeniden kurarken çok büyük acılar çektik. Binlerce çocuğumuz yetim ve öksüz kaldı. 23 Nisan bizim için tüm çocukları koruyacağız demektir. Çocuklarımızı asla kimsesiz bırakmayacağız demektir! 23 Nisan, hiçbir çocuğun üzülmediği, korkmadığı bir dünya kurma gayretidir. 23 Nisan'ı bunun için coşkuyla kutluyoruz. Dünya daha güzel bir yer olsun diye kutluyoruz. Dünyanın bütün çocukları, barış ve kardeşlik içinde büyüsün diye kutluyoruz" ifadelerini sarf etti. Dr. Ferdi Koçal Ortaokulu Müdürü M.Hicabi Utandı ve Türkçe Öğretmeni Zehra Eren ile birlikte ziyarete gelen Yasemin Küçük, Aysima Sönmez, Mustafa Malçok ve Soykan Tuncay isimli öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, sıcak ve samimi bir sohbette gerçekleştirdi. Dünyada maalesef savaşların olduğu bir dünyada çocuklarında öldüğünü belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Çocuklar aileleriyle birlikte vatanını terk etmek zorunda kalıyor. Barış dolu bir dünyaya yön verecek siz çocuklarımızdır" vurgusu yaptı.

23 Nisan'ın bir diğer anlamı da, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır diyen Başkan Karaosmanoğlu, "23 Nisan 1920'de, Büyük Millet Meclisi'mizi kurduk. Ve millet olarak dedik ki, kendi ülkemizi kendimiz yöneteceğiz. Gerek dünyada yaşanan savaşlar, gerekse ülkemize yönelik yapılan darbe girişimi nedeniyle bu yıl kutladığımız 23 Nisan öncekilerden çok daha anlamlıdır. 23 Nisan, bu yıl aynı zamanda, bir zafer kutlaması, yeniden diriliştir" diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra öğrencilerle ve öğretmenlerle keyifli keyifli anlarından ardından ziyaret sona erdi.

(RFK-Y)



22.04.2017 13:30:18 TSI

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