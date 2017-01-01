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Van-Bahçesaray yolundaki kar yığınları şaşırtıyor



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VAN (İHA) - Türkiye'nin sahil kesimlerindek vatandaşalr denize girmeye hazırlanırken, Van'ın yüksek kesimleri kış mevsimini aratmıyorr.

Van'ın çetin kış şartları sebebiyle dünyayla bağlantısı kesildiği için "9. Gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray ilçesinin talihi kar tünelleri ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmaları nedeni değişti. Karabet Geçidi 3 bin rakımında olup, Türkiye'de ilk defa yapılan yerinde montaj prefabrik (kolon ve kirişlerle) kar tünelinin uzunluğu 2 kilometre, genişliği de 8,5 metredir. Tünelin tamamlanmasının ardından kar yağışı, tipi ve çığdan kapanan yol, yılın 12 ayı kesintisiz ulaşım sağlanıyor. Tünel dışında kalan alanlarda ise iş makineleri tarafında yol kenarına taşınan kar yığınları 3 ila 6 metreyi buluyor. Bu günlerde güney kesimlerde vatandaşlar denize girmeye hazırlanırken, Van'ın yüksek kesimleri ise kış mevsimini andırıyor. Vatandaşlar, Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidinde yılın 12 ayında kar bulmanın mümkün olduğunu söylediler. İlçeden güneşli hava ile Van'a gittiklerinde burada kar, fırtına ve tipiden dolayı trafiğin olumsuz yönde etkilediğini ifade eden vatandaşlar, "Van'dan yada Bahçesaray'dan yola çıktığımızda hava güneşli. Karapet Geçidine geldiğimizde iklim birden değişiyor. Kar, fırtına ve tipi oluyor. Genelde yolda bundan dolayı mahsur kalıyoruz. Karayolları ekipleri ise özellikle kış mevsiminde burada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü için fazla mahsur kalma olmuyor" dediler.

(ŞAK-Y)



22.04.2017 13:32:39 TSI

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