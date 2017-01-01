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Dünya çocuklarının performansı izleyeleleri büyüledi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:28
Dünya çocuklarının performansı izleyeleleri büyüledi
Dünya çocuklarının performansı izleyeleleri büyüledi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Dünya çocuklarının hazırladığı geleneksel gösteriler 23 Nisan Festivali'ne gelenlere harika dakikalar yaşattı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği, Uluslararası Fuar Merkezi'nde performans sahnesinde birçok farklı etkinlikle devam etti. Festivalin 1. gününde misafir ülke çocuklarının gösterileri ile renklenen festivalde öğrenciler birbirinden güzel şovlarla gün boyunca eğlendi. Görsel şovlarla festivale renk katan misafir öğrenci grupları kendi ülkelerine özgü müziklerle dans etti. Oldukça yoğun katılımın gerçekleştiği performans gösterilerinde özellikle Suriye, Kosova ve Türkmenistan gruplarının sergilediği performanslar izleyiciler tarafından alkış aldı. Her ülkenin dörder dakikalık performans sergilediği gösterilere çocukların yanı sıra büyüklerin ilgisi de yoğun oldu. Farklı ülkelerin farklı kültürlerini aktardığı gösteride birlik ve beraberlik ön planda olurken misafir öğrencilere ilgi görülmeye değerdi.
Misafir öğrencilerin gösterilerinin ardından sahne alan Rıdvan Pars Kukla gösterisi müzikal eşliğinde izleyenlere hareketli anlar yaşattı. İzleyenlere eğlenerek izlediği kukla gösterisinin ardından Kocaeli bilim Merkezi "Bilim Şov" gerçekleştirdi.
Öğrencilerle birlikte deneyler gerçekleştiren eğitmenler sabun yapımında oldukça eğlenceli anlar yaşattı.
(RFK-Y)

22.04.2017 13:36:17 TSI
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