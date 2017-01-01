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Kozan'da liselerde Tubitak Bilim Fuarları açıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:28
Kozan'da liselerde Tubitak Bilim Fuarları açıldı
Kozan'da liselerde Tubitak Bilim Fuarları açıldı

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan İlçesinde eğitim veren liselerde öğrenciler tarafından hazırlanan Tübitak 4006 Bilim Fuarlarının açılışı gerçekleşti.
İlk olarak Kozan Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen Tubitak 4006 Bilim Fuarı açılışında öğrenciler tarafından birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı fuarın açılışı gerçekleşti. Kozan Anadolu Lisesi'ndeki Bilim Fuarında öğrenciler tarafından hazırlanan 20 proje yer aldı. Okul Müdürü Levent Tetik, burada yaptığı konuşmada; "Bilim Fuarımızın hazırlanmasında özellikle Proje Koordinatörümüz Biyoloji Öğretmenimiz Ekrem Şenoğul'a, emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'ndeki Tubitak 4006 Bilim Fuarı açılışı da okul binasında gerçekleşti. Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kaplan ve beraberindeki heyet tarafından açılışı gerçekleşen bilim fuarında okul müdürü Önder Karakoca, okul öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan bilimsel ürünleri sergilediler. Öğrencilerin hazırlamış oldukları ürünleri tek tek inceleyen Müdür Kaplan ve beraberindeki davetliler öğrencileri tebrik ettiler. Okul Müdürü Önder Karakoca ise Bilim Fuarının hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.
(EMR-Y)

22.04.2017 13:36:49 TSI
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