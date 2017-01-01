YEREL HABERLER / TUNCELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ozat'ta tadilatı tamamlanan mezbahane açıldı

Hozat'ta tadilatı tamamlanan mezbahane açıldı



(Fotoğraflı)



TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde standartlara uygun hale getirilen mezbahane hizmete açıldı.

Hozat Belediyesi tarafından işletilen ve 2013 yılında standartlara uyum sağlamadığı için kapatılan mezbahanenin eksikleri tamamlandı. Belediye tarafından yenilenen mezbahane için açılış töreni düzenlendi. Törene ilçe Kaymakamı Hüseyin Çam,Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat,Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kentte hayvan yetiştiriciliğinin ilk sırada yer aldığına vurgu yapan Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, " İlçemizde 2 bin 500 büyükbaş ve 41 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Hayvanların kesimleri özel hijyen kurallarına uygun koşularda yapılması için mevcut mezbahnenin gerekli standartlara getirilmesi gerekmekteydi. Belediye Başkanımız çok kısa sürede tüm eksikleri giderdi"dedi.

Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat ise," 2013'de resmi olarak ruhsatı iptal olan mezbahanemiz yüzünden bölgedeki esnafımız, üreticilerimiz ve halkımız büyük sıkıntılar çekiyordu.Bizler bu sorunun üstesinden gelmek için çeşitli projeler yaptık. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvurduk.Eksiklerimizi tespit ettik ve belediyemizin kendi imkanları ile mezbahanemizin onarımını yaptık.Standartlarına kavuşturup, ruhsat aldık"diyerek bilgi verdi.

Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam ise " Tarım ve hayvancılık anlamında Hozat'a böyle bir tesisin kazandırılması bizleri mutlu etti.Hozat tarım ve hayvancılık anlamında çok daha iyi noktaya gelecektir" diye konuştu.

(HİV-Y)



22.04.2017 13:39:00 TSI

NNNN

