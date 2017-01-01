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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Sarıgöl'de 80 ünite kan toplandı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:31
Sarıgöl'de 80 ünite kan toplandı
Sarıgöl'de 80 ünite kan toplandı

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Sarıgöl Kızılay Şubesi ile Manisa Kızılay Kan Merkezinin ortaklaşa düzenledikleri kan bağışı kampanyasında iki günde 80 ünite kan toplandı.
Sarıgöl Kızılay Kan Alım Merkezinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç da destek verdi. Kan bağışında bulunan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, "Her sağlıklı kişi belirli aralıkla kan bağışında bulunmalı. Vereceğimiz bir ünite kan sayesinde üç hayat kurtarılmaktadır." dedi.
İki günde 80 ünite kan bağışının olduğunu belirten Sarıgöl Kızılay Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi ise, "Manisa Kızılay Kan Merkezinden gelen ekiplerimiz ilçemizden 80 kişiden kan bağışı aldı. Kan bağışında bulunan başta Sarıgöl Kaymakamımız Çetin Kılınç'a ve diğer bağışçılarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.
(VS-SC)

22.04.2017 13:39:19 TSI
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