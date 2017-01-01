Çakmak'ın acı günü
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Çakmak'ın babası vefat etti.
Bir süredir Gaziantep'de tedavi gören Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Çakmak'ın babası Mehmet Çakmak 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çakmak'ın cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Çakmak'ın taziyesinin Şanlıurfa ili Yenişehir Çankaya mevkiinde bulunan Ramazan Başak taziye evinde 3 gün süreyle devam edeceği belirtildi.
(İHA-AKK-Y)
22.04.2017 13:46:59 TSI
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