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Denizli'nin 3 mahallesinde planlı su kesintisi



DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 24 Nisan Pazartesi günü 3 mahallede planlı su kesintisi olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmaları dolayısıyla su kesintisine gidecek.

Bu kapsamda, 24 Nisan Pazartesi günü Pamukkale İlçesi Fesleğen Mahallesi 1008 Sokak ve Atalar Mahallesi 1342 Sokaktaki hat bağlantısı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 09.00-20.00 saatleri arasında Fesleğen Mahallesi, Atalar Mahallesi ve Altıntop Mahallesinin bir kısmında planlı su kesintisi yapılacak.

Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği kaydedilirken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

(İHA-



22.04.2017 13:48:24 TSI

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