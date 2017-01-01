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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Cizre belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarına başladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:43
Cizre belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarına başladı
Cizre belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarına başladı
- Belediye ekipleri Huzur Camisi'ni boyamaya başladı

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararname Kararı (KHK) ile Kaymakam Ahmet Adanur'un başkan olarak görevlendirildiği Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, Ramazan ayı gelmeden Huzur Camisi'ni baştan aşağı boyama çalışması başlattı.
Cizre Belediyesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Huzur Camisi'nin dış cephesinde boyama çalışması başlattı. Halkın ve esnafın yoğun olarak ibadetlerini gerçekleştirdiği ve ilçenin merkezinde bulunan caminin görünüm olarak eskimesi üzerine harekete geçen Cizre Belediyesi caminin temiz ve yeni görünmesi için boyama çalışması başlattı. Caminin dış cephesinde başlayan boyama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yenilenen Orhan Doğan Caddesi ve Sanat Sokağı'na da yeni bir görünüm kazandıracak.
(AY-AKK-Y)

22.04.2017 13:51:42 TSI
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