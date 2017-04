YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Altepe'den genç şampiyonlara bisiklet

Başkan Altepe'den genç şampiyonlara bisiklet



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, '4. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta şampiyon olan Bursaspor U12 takımı sporcularıyla bir araya geldi.

'4. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta şampiyon olan Bursaspor U12 takımı Bursa'nın gururu oldu. Turnuvanın final karşılaşmasında rakibi Konyaspor'u 8-7 yenerek kupanın sahibi olan Bursaspor, Bursa'ya da moral oldu. 'U12 İzmir Cup'ta Bursasporlu Yusuf Sertkaya 'En iyi golcü' ve Berat Yeşilbursa da 'Gelecek vaaden oyuncu' seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'ya büyük bir mutluluk yaşatan Bursaspor U12 takımı ile Kayhan Döner Sofrası'nda gerçekleştirilen şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Altepe, tek tek tebrik ettiği Bursasporlu genç sporcuların başarılarıyla Bursa'nın gururu olduklarını söyleyerek, bisiklet hediye etti.

Altepe, "Bu 23 Nisan'da değerli sporcularımız bize ayrı bir bayram yaşattı. İzmir'de 17 ülkeden 48 takımın katıldığı mücadelede, dünyanın marka takımlarının içinde öne çıkmak kolay değil. Büyük bir başarıya imza attınız, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. U12 Şampiyonluğunu Bursa'ya getiren tüm sporcularımızın başarısını alkışlıyorum" diye konuştu.

Başkan Altepe, Bursa'nın her alanda öncü olduğunu hatırlatarak, "Bursa, her konuda marka... Bursa'nın, spor kenti olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sporun gündemde olması ve gençlerimizin spora teşvik edilmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Sporda tesisleşmede önemli adımları atıldığını belirten Başkan Altepe, Bursaspor'un kolejinin ve kamp tesislerinin de yapılmasını temenni ederek, "Merinos stadında da eksikler tamamlanıyor, suni çimi değiştirilecek. Arkadaşlara talimat verdik, onu da en kısa zamanda değiştiriyoruz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, genç sporcuların bu sorumlulukla Bursa'nın ismini sadece Avrupa'ya değil bütün dünyaya duyuracaklarına ve her zaman için Bursa'nın gururu olacağına inandığını söyledi.

22.04.2017 13:56:59 TSI

