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Adıyaman Üniversitesinde kermes düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesinde Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Haftası kapsamında kermes düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Gençlik Meydanında düzenlenen kermes öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Her bir fakültenin kendi öğrencileri tarafından üretilmiş ürünlerin sergilendiği ve satışa sunulduğu kermeste, Mühendislik Fakültesi öğrencileri yapmış oldukları alet, robot, maket ve çalışmalarını, Turizm Fakültesi öğrencileri kendi yapmış oldukları yiyecek ve içecekleri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri kendi imalatları olan mobilya ve ürünleri, Besni Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise rektörlüğün desteği ile yapmış oldukları Güneş Enerjili aracın tanıtımını yaptılar. Ayrıca üniversitede yapılmakta olan Geri Dönüşümlü Tasarım Kursu öğrencileri de yine kendi yapmış oldukları geri dönüşüm ürünleri ile yiyecek ve içecekleri satışa sundular. Ebru Kursu öğrencileri ise kendi eserlerini sergileme fırsatı bulurken kermese katılan katılımcılara ise ebru yapmayı öğretti.

Düzenlenen kermeste elde edilecek olan gelirler ise ihtiyacı olan köy okullarına ve maddi durumu zayıf olan üniversite öğrencilerine dağıtılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Vakfına verilecek.

(CK-SD-Y)



22.04.2017 14:13:45 TSI

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