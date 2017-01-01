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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Büyükşehir koltuğunu minik başkan devraldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:06
Büyükşehir koltuğunu minik başkan devraldı
Büyükşehir koltuğunu minik başkan devraldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamına minik Mahmut oturdu.
Eyyübiye ilçesi Ertuğrul Gazi İlkokul öğrencisi olan Mahmut Kaya, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir'i makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne temsilen Başkanlık koltuğunu devralan minik Başkan Mahmut Kaya, Şanlıurfa'da Okulların boyanması, çevrenin temiz tutulması, Okullarda bahçelerin yapılması, kütüphanelerin yapılması talimatlarını verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Vekili İsa Kızıldemir, kendisine iletilen talepleri dikkatle dinleyerek ilgili daire başkanlıklarına iletileceğini belirtti. Günün anısına çocuklara hediyeler veren Kızıldemir, Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara yönelik her türlü eğitim ve sosyal desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Kızıldemir yaptığı konuşmada "Milletimizin demokratik bir hayata kavuştuğu günün 97. yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Yarınımızın umudu olan, gözlerinde umut ışığı taşıyan çocuklarımıza sevgi dolu bir dünya bırakmayı diliyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
(AK-SD-Y)

22.04.2017 14:15:04 TSI
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