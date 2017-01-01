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Çıldır Kızılaydan kız futbol takımına forma hediyesi



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - Türk Kızılayı Çıldır Şube Başkanlığı Futsal turnuvasında bölge birincisi olan Çıldır Çok Programlı Anadolu lisesi öğrencilerine spor malzemesi desteğinde bulundu.

Türk Kızılayı Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, İlçe Gençlik Spor Müdürü Adnan Kokut ve Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Uğur İlhan ile bilikte bölge birinciliğini elde eden öğrencilere spor malzemelerini takdim etti.

Türk Kızılayı Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural, "Öğrencilerimiz ilçemiz adına önemli bir başarı elde etmişlerdir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte de daha büyük başarıla elde edeceklerdir. Bizde Türk Kızılayı Çıldır Şubesi olarak başarılı sporcularımıza spor malzemeleri hediye ettik. Bu malzemelerin öğrencilerimize kazandırılmasında desteğini esirgemeyen AKT Grup Yönetim kurulu başkanı Zafer Aktemur´a da ayrıca teşekkür ederim"dedi.

(ARV-AT-Y)



22.04.2017 14:15:15 TSI

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