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AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin; "Referandum tamam, hizmete devam"



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Mesut Çetin, sadece seçim zamanlarında değil, her zaman köy ve köylü vatandaşlar ile birlikte ilçe halkının yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Referandumun tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden köy yollarının asfaltlanması çalışmalarına destek verdiklerini kaydeden İlçe Başkanı Mesut Çetin, "İlk olarak KÖYDES projesi kapsamında İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından Kandilli-İnönü arasındaki 3 bin 200 metrelik yolun sıcak asfalt çalışmaları yapılarak tamamlandı. Ardından Cihangazi Köyüne kadar uzanan Osmaniye ve Gökçeli grup yollarının asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Asfaltlama çalışmalarının yanında köy yollarının bakım onarım çalışmalarına da havaların ısınması ile birlikte zaman kaybetmeden başlanacak. Bizler de teşkilat olarak İl Genel Meclis üyemiz Nizamettin Çam ile birlikte köylerimizi ziyaret ederek asfaltlaması yapılan ve yapılacak olan yol çalışmaları hakkında köy muhtarlarımız ve hemşerilerimizle istişarelerde bulunduk. Devamında Göynücek, Düzağaç (Devlez) ve Dombayçayır köylerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Ayrıca bizlere referandum sürecinde verdikleri desteklerden ve misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ettik. Köy yollarımızın yapımında emeği geçen başta Milletvekilimiz sayın Halil Erdemir'e, Bilecik Valimiz sayın Süleyman Elban'a, İl Özel İdaresi çalışanlarına ve emeği geçenlere köylülerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

(İC-MET-Y)



22.04.2017 14:21:09 TSI

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