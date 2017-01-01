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Piri Mehmet Paşa Çarşısı yapımında sona yaklaşılıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın en önemli projelerinden birisi olan eski terminal alanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan Piri Mehmet Paşa Çarşısında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Dış sıva 3 blokta tamamlandı. Son bloğun 3. Kat tabliyesi atıldı. 4. Blokta pencereler takıldı. D blokta ısı yalıtımı ve teras su yalıtımı yapıldı. E-F-G-H bloklarında ısı ve su yalıtımı çalışmaları devam ediyor. B ve C blokta alçı çalışması devam ediyor. A blokta 3.kat kalıp çakılıyor. Piri Mehmet Paşa Çarşısı 400 artı 200 toplam 600 araçlık yeraltı otoparkı 55 adet dükkan, 92 adet ofis, 3 adet kafe meydan ve 1 adet köşkten oluşuyor. Modern çarşının büyük bir kısmının tamamlandığı ve bu yılın sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini ifade edildi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ı marka şehir yapmak için en önemli projelerin uygulamaya konulduğunu, bunlardan bir tanesinin de Piri Mehmet Paşa Çarşısı olduğunu kaydetti.



"Piri Mehmet Paşa Çarşısı ile şehrimize yeni bir kimlik kazandıracağız"

Çarşı inşaatı hakkında bilgiler veren Başkan Yazgı, "Aksaray'ımızda çok önemli bir projeyi daha gerçekleştiriyoruz.10 bin metrekarelik bir alan üzerine inşaat devam ediyor. Altındaki otopark tamamlandı. Bu inşaat tamamen bittikten sonra hem yolların ferahlaması hem de buradaki mal sahiplerine ve burayı satın alacak yeni esnaflarımıza çok güzel bir alış veriş mekânı ve çarşı oluşacak. Bu alış veriş mekânı ile beraber şehrimize yeni bir kimlik kazandıracağız" şeklinde konuştu.



"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Başkan Yazgı zor geçen bir süreç sonrası bu projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "Dolayısıyla bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zor bir süreçti. 200'e yakın esnafımızla görüşme yaptık. Onların da hoş görüsü ve bu projeye destek olmasıyla böyle bir çalışma ortaya çıktı "dedi. Çarşı otoparkının 600 araç kapasiteli olduğunu ifade eden Başkan Yazgı "Çarşımızın altındaki otoparkın kapasitesini de inşallah 600 araçlık kapasiteye çıkartmak suretiyle bu bölgenin otopark ihtiyacının bir kısmını karşılamış olacağız "dedi.

(YC-İP-Y)



22.04.2017 14:27:16 TSI

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