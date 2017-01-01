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Süleymanpaşa çocuk şenliği kapılarını açtı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:26
Süleymanpaşa çocuk şenliği kapılarını açtı
Süleymanpaşa çocuk şenliği kapılarını açtı
- Bu şenlikte çocuklar gönlünce eğleniyor

(Fotoğraflı)

Yakup Güler
TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Süleymanpaşa Çocuk Şenliği' kapılarını açtı.
Süleymanpaşa Çocuk Şenliği alışılmış 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından farklı olarak çocukların yaptığı gösteriler yerine yüzlerce çocuğun ücretsiz gönlünce eğlenebilmesi için oluşturulmuş bir eğlence kompleksi.
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi bahçesinde oluşturulan oyun havuzları, zıpzıplar, şişme oyun parkları, çeşitli atölyeler 3 gün boyunca yüzlerce çocuğa hizmet veriyor.
Çeşitli yarışmaların yapıldığı ve yöresel lezzetlerinde ikram edildiği etkinliğe çocuklarıyla gelen Sabire Hurma, yaptığı açıklamada, "Bu tarz etkinlikleri dikkatle takip ediyoruz, çok memnunuz. Geçen senede katıldık. Bu sene de çok güzel geçeceğine eminim. Çocuklar bizden önce hazırlanıp büyük bir heyecanla geliyorlar, çok mutlular, keyifle katılıyorlar, çok eğleniyorlar" dedi.
Etkinliğin güzel bir sosyal ortam olduğunu belirten velilerden biri de, çocukların şenlikte 23 Nisan'ı olması gerektiği gibi eğlenerek geçirdiklerini söyledi.

"Önceliğimiz çocuklarımız"
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise şenliğin, farklı bir formatta, çocukların coşkuyla eğlenebilmesi için oluşturulduğunu belirterek, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak Süleymanpaşa Çocuk Şenliği'nin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz 2 yılda Süleymanpaşa Belediyesi Trakya'da bir ilki gerçekleştirdi. Bu formatta bir çocuk şenliği geliştirdi. Memnuniyetle görüyorum ki çevre belediyelerde de bizim formatımız uygulanıyor. Bu sayede Trakya çocukları kazanıyor. Burası çocuk dostu kent. Bizim önceliğimiz çocuklarımız. Elbette Atatürk'ün ulusal egemenliğimizi emanet ettiği çocuklarımız için ne yapsak az. Çocuk Kulübümüz Trakya'nın en büyük sivil toplum örgütü" dedi.
Şenliğe Trakya genelinden 10 bine yakın çocuğun katılımının beklendiği belirtildi.
(YG-ÖK-Y)

22.04.2017 14:34:55 TSI
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