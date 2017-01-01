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ESOGÜ'de 23 Nisan coşkusu yaşandı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan ÇOGEM Müdürü Prof. Dr. Ferhan Esen, 23 Nisan'ın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı olduğunu belirterek tüm çocukların bayramını kutladı. Tören öncesinde İstiklal Marşı'mızı coşkuyla okuyan küçüklere değinen ve bunun kendisini çok duygulandırdığını belirten Prof. Dr. Ferhan Esen, tüm öğretmelere çocuklarımıza Atatürk sevgisi ve milli değerlerimizi aşıladıkları için teşekkür ederken, kutlamaya katılan herkese ayrıca şükranlarını sundu.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Birdane, küçüklerin İstiklal Marşı'mızı gür bir sesle okumalarını tüm şehitlerimizin ruhlarının hissettiğini belirtirken, İstiklal Marşı'mızın etkisiyle tüm mazlum milletlerin ne yapmaları gerektiğini öğrendiklerini ifade etti. Prof. Dr. Alparslan Birdane, geleceğimiz olan çocuklarımıza kendilerini en üst noktaya kadar geliştirmelerini ama bunu başkalarının hakkını çiğneyerek, hırpalayarak ya da yok ederek değil onların hakkını da gözeterek yapmalarını öğütledi. Çocuklarımızın bizlerden çok daha iyi bir dünya kurmaları temennisini de dile getiren Prof. Dr. Alparslan Birdane, yarının gençleri olan çocukların insani değerlere sahip olmalarının önemine de vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından kutlamalar Reşat Benli İlkokulu öğrencilerinin sunduğu şiirler, halk oyunu gösterileri, çocuk şarkıları ve ront gösterisinin yanı sıra mülteci çocukların gösterisi ile devam etti.

(İHA-MET-Y)



22.04.2017 14:35:53 TSI

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