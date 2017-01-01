YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uşak'a Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Uşak'a Meteorolojiden kar yağışı uyarısı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren Uşak ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 23 Nisan tarihine geçiş ile birlikte genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların havanın soğumayla birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı açıklandı. Kar yağışının Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması beklendiği söylenirken, vatandaşların tedbirli olması gerektiği eklendi.

(EÖ-İK)



22.04.2017 14:36:36 TSI

NNNN

