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Çocukları sevindiren sürpriz



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Sepaş Enerji, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Çocuk Festivalinde ikramlarda bulundu.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Festivali'nde fuar alanında çocuklara ve ailelerine pamuk şekeri, geleneksel macun ve patlamış mısır ikram etti. Festivalin ikinci gününde aileleriyle Interteks fuar alanını dolduran çocukları Sepaş Enerji'nin sürpriz ikram büfesi karşıladı. Pamuk şekeri, patlamış mısır ve geleneksel yöntemlerle yapılan macunu almak için ikram büfesinin önünde sıraya giren minikler ve aileleri keyifli anlar yaşadı. İkramları afiyetle yiyen yüzlerce çocuk Sepaş Enerji'ye teşekkür etti. İkramların ardından çocuklara rengarenk plastik toplar hediye edildi.

Sepaş Enerji festivalin son gününde de çocukları dağıtacağı uçurtmalarla sevindirmeye devam edecek.

(İG-RFK-Y)



22.04.2017 14:37:28 TSI

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