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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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OKA'nın desteklediği proje SAMULAŞ'a değer katacak

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:35
OKA'nın desteklediği proje SAMULAŞ'a değer katacak
OKA'nın desteklediği proje SAMULAŞ'a değer katacak

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - SAMULAŞ'ta yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteklediği "Kamu Kaynaklarının Verimli Kullanılması için Kurumsal Kaynak ve Süreç Yönetimi" projesinde yapılan çalışmalarda sona gelindi.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin ulaşım vizyonu doğrultusunda vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlamayı amaç edinen ve bu doğrultuda çalışmalarına ara vermeden devam eden SAMULAŞ, hizmetlerinin sürekliliğini ve verimliliğini arttırmak için Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi sistemi çalışmalarına başlamıştı.
SAMULAŞ tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına (OKA) sunulan ve ajans tarafından başarılı bulunarak desteklenen projede, SAMULAŞ bünyesinde oluşturulan proje yürütme ekibi çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Proje yürütme ekibi tarafından yapılan analiz ve süreçlere ait iyileştirme çalışmalarının ardından devreye alınan için Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi Sistemi ile ilgili personellere yönelik eğitimlerde başladı.

"Proje iş hayatımızı daha da kolaylaştıracak"
SAMULAŞ'ta Bakım-Onarım Müdürlüğü görevini yürüten ve proje lideri olarak da görevlendirilen Ziya Kalafat, "Yaklaşık yedi yıldır halkımıza toplu taşım hizmeti veriyoruz, iş süreçlerimizin çoğunu kendi oluşturduğumuz yöntemlerle yönetmeye ve yürütmeye çalıştık. Şimdi ise yaşanan aksaklıklara daha verimli ve hızlı çözümler üretmek için kurumsal kaynak planlama ve süreç yönetimi sistemini şirketimizde devreye aldık. Sistem sayesinde SAMULAŞ'ın Operasyon Müdürlüğü, Bakım-Onarım Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Trafik Kontrol Merkezi, Otopark ve Teleferik Tesislerinde kullanan kaynakların yönetilerek iş süreçlerinin planlı şekilde sürdürülmesini amaçladık. Özetlemek gerekirse Kurumsal Kaynak Planlama ve Süreç Yönetimi Sistemi ile ulaşmak istediğimiz amaç çalışmalarımızı daha verimli hale getirmek ve kalite yönetimlerinin arttırılmasının sağlanması. Başta SAMULAŞ Yönetim Kurulumuz olmak üzere Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına destekleri için ve birlikte çalıştığımız proje ekibi arkadaşlarıma ise göstermiş oldukları gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.
(SAM-SLH-Y)

22.04.2017 14:43:23 TSI
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