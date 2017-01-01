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Ekinci 23 Nisan çocuk bayramını kutladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ekinci, 23 Nisan'ın, Türk milletinin yok olmadığını, işgallere, bölünmeye karşı bütün imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci sözlerinin devamında " Millet egemenliğini esas alarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bugün 97. yaşına girmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97.yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, çocuklarımıza aydınlık yarınlar diler selam ve saygılar sunarım "ifadelerini kullandı.

(AK-OE-Y)



22.04.2017 14:52:08 TSI

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