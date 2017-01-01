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200 öğrenci İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Bekir Basmacı - Ahmet Kaya

ŞANLIURFA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 200 öğrenci, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bozova Atatürk Ortaokulu, Harran Ortaokulu ve Akçakale Sakça Ortaokulunda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Büyük bir heyecan ile kışladan içeri giren öğrenciler, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu ve askerler tarafından düzenlenen törenle karşılandı. Törende, Komutan Timuroğlu öğrencilere işleyiş ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından komutanlık binasını gezen öğrencilerden bazıları, temsili olarak İl Jandarma Komutanı Kemal Timuroğlu'nun makam koltuğuna oturdu. Emir komutayı ele alan öğrencilerin bir hayli heyecanlı oldukları görüldü. Bina gezisi sonrası öğrenciler, jandarma narkotik arama köpekleri tarafından yapılan gösteriyi beğeni ile izledi. Gösterinin ardından kurulan stantarda askerler, askeri araçların görevleri ile silahların kullanım amaçlarını öğrencilere anlattı.

Etkinliğin düzenlenmesinde jandarmanın tanıtımı ve buradaki imkan kabiliyetlerin görülmesi için böyle bir programın düzenlendiğini belirten İl Jandarma Komutanı Kemal Timuroğlu, Jandarmanın polisle beraber ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi. Timuroğlu, konuşmasının devamında, "Bazen yolda trafik kontrolü yaparken, bazen de olaylara müdahale ederken jandarmaya rastlamışsınızdır. Bu makamları buraya kadar biz getirdik ancak gelecekte sizlere emanet edeceğiz. Hepinize bu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, çocuklara çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.

(BB-OE-Y)



22.04.2017 14:53:00 TSI

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