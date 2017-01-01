22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

200 öğrenci İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:44
200 öğrenci İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
200 öğrenci İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya
ŞANLIURFA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 200 öğrenci, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde gördü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bozova Atatürk Ortaokulu, Harran Ortaokulu ve Akçakale Sakça Ortaokulunda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Büyük bir heyecan ile kışladan içeri giren öğrenciler, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu ve askerler tarafından düzenlenen törenle karşılandı. Törende, Komutan Timuroğlu öğrencilere işleyiş ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.
Konuşmaların ardından komutanlık binasını gezen öğrencilerden bazıları, temsili olarak İl Jandarma Komutanı Kemal Timuroğlu'nun makam koltuğuna oturdu. Emir komutayı ele alan öğrencilerin bir hayli heyecanlı oldukları görüldü. Bina gezisi sonrası öğrenciler, jandarma narkotik arama köpekleri tarafından yapılan gösteriyi beğeni ile izledi. Gösterinin ardından kurulan stantarda askerler, askeri araçların görevleri ile silahların kullanım amaçlarını öğrencilere anlattı.
Etkinliğin düzenlenmesinde jandarmanın tanıtımı ve buradaki imkan kabiliyetlerin görülmesi için böyle bir programın düzenlendiğini belirten İl Jandarma Komutanı Kemal Timuroğlu, Jandarmanın polisle beraber ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi. Timuroğlu, konuşmasının devamında, "Bazen yolda trafik kontrolü yaparken, bazen de olaylara müdahale ederken jandarmaya rastlamışsınızdır. Bu makamları buraya kadar biz getirdik ancak gelecekte sizlere emanet edeceğiz. Hepinize bu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinlik, çocuklara çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.
(BB-OE-Y)

22.04.2017 14:53:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Viranşehir kırsal mahallelerinde çalışmalar sürüyor
YEREL

VİRANŞEHİR KIRSAL MAHALLELERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Başkan Demirkol, Ulubağ Mahallesinde incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL, ULUBAĞ MAHALLESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Çiftçi'den 23 Nisan mesajı
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN 23 NİSAN MESAJI
Ekinci 23 Nisan çocuk bayramını kutladı
YEREL

EKİNCİ 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
Büyükşehir koltuğunu minik başkan devraldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KOLTUĞUNU MİNİK BAŞKAN DEVRALDI
Başkan Ayhan 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN AYHAN 23 NİSAN'I KUTLADI
Yetim öğrencinin hayali gerçekleştirildi
YEREL

YETİM ÖĞRENCİNİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başkan Özyavuz 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN ÖZYAVUZ 23 NİSAN'I KUTLADI
AK Partili Biter 23 Nisan bayramını kutladı
YEREL

AK PARTİLİ BİTER 23 NİSAN BAYRAMINI KUTLADI
Pınarbaşı 23 Nisan çocuk bayramını kutladı
YEREL

PINARBAŞI 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
Demirkol'dan esnafa evet teşekkürü
YEREL

DEMİRKOL'DAN ESNAFA EVET TEŞEKKÜRÜ
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
Ceylanpınar'da başkanlık koltuğuna ilkokul öğrencisi devraldı
YEREL

CEYLANPINAR'DA BAŞKANLIK KOLTUĞUNA İLKOKUL ÖĞRENCİSİ DEVRALDI
Şanlıurfa'daki terör saldırısı
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Şanlıurfa'daki terör saldırısı
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Demirkol 23 Nisan Çocuk bayramını kutladı
YEREL

DEMİRKOL 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
Demirkol'un Miraç kandili mesajı
YEREL

DEMİRKOL'UN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Şanlıurfa'daki terör saldırısı
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Siverek'te koltukları minikler devraldı
YEREL

SİVEREK'TE KOLTUKLARI MİNİKLER DEVRALDI
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da patlama
YEREL

GÜNCELLEME - ŞANLIURFA'DA PATLAMA
Şanlıurfaspor, futbolcu Adilovic'in alacaklarını ödedi
YEREL

ŞANLIURFASPOR, FUTBOLCU ADİLOVİC'İN ALACAKLARINI ÖDEDİ
Şanlıurfa'da patlama
YEREL

ŞANLIURFA'DA PATLAMA
Şanlıurfalı güreşçiler şampiyonadan mutlu döndü
YEREL

ŞANLIURFALI GÜREŞÇİLER ŞAMPİYONADAN MUTLU DÖNDÜ
Eyyübiye Belediyesinden 23 Nisan etkinlikleri
YEREL

EYYÜBİYE BELEDİYESİNDEN 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!