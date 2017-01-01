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Çıldır'da 23 Nisan koşusu



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün organize ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sportif etkinliklerden Atletizm-Kros müsabakaları, Çıldır İlçesinde toplamda 70 sporcunun katılımıyla başarıyla sonuçlandı.

Çıldır İlçesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlere verdiği destekle ve başarılı çalışmalarıyla yepyeni bir soluk getiren İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte geleceğimizin teminatı çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yönelmeleri amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlamak ve Okullarımızda yapılan sınırlı sayıdaki sportif çalışmaları İlçe Spor Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetler ile daha üst seviyelere çıkartarak çocuklarımızın daha profesyonel çalışmalarına imza atacağız. Bu anlamda İlçe Spor Müdürümüz Adnan Korkut'a, tüm okullarımızın idareci, Antrenör ve sporcularına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sportif etkinliklerde dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tören alanında verilecek.

(ARV-AT-Y)



22.04.2017 14:57:42 TSI

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