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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



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ANTALYA (İHA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Vali Münir Karaloğlu, "23 Nisan 1920, milli tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ecdadımız o gün, 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kenetlenmiş ve bağımsızlığından ödün vermeden çıktığı ve büyük mücadeleler verdiği bu yolda, bağımsızlığını tesis etmeyi başarmış; milli iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de açarak tüm dünyaya ilan etmiştir. Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun sevk ve idaresini yapan Meclisimiz, Aziz Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakârlıkların unutulmaz bir timsali olurken, o günden bu yana daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza armağan edilmiş ve yaklaşık bir asırdan bu yana, tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanmaktadır" dedi.



Karaloğlu mesajına şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir asır süredir, tam 97 yıldır, 23 Nisan 1920 ruhu ülkemizin her köşesinde yaşamaktadır. Aziz Milletimiz, 15 Temmuz 2016'da verdiği demokrasi mücadelesi ve zaferle, 23 Nisan 1920 ruhunu koruduğunu ve bundan sonra da koruyacağını en açık şekilde ortaya koymuştur. Bütün bunların farkında olarak, bugün ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, güzel şehrimiz Antalya'da da 23 Nisan'ı birbirinden önemli ve anlamlı etkinliklerle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın gülen yüzü ve gözlerindeki ışık, yarınları inşa yolunda bizlere güç veriyor. Bu duygularla, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Meclisimizde kuruluşundan itibaren hizmeti geçen tüm büyüklerimizi ve bu kuruluşun mimarı aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum."



Türel: "23 Nisan'da bütün demokrasi şehitlerimizi de saygı ve rahmetle yâd ediyorum"

Antalya'daki çocukların ve tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "bu bayramı bizlere ve çocuklarımıza hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclisimizin kurucularını ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda demokrasi ve milli irade bayramı olan 23 Nisan'da bütün demokrasi şehitlerimizi de saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını huzur ve güven içinde kutlamamamızı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimize ve son günlerde terörle mücadelede şehit düşen güvenlik kuvvetlerimize de borçlu olduğumuzu unutmuyoruz. Türk milleti darbe girişimlerine ve teröre karşı mücadelesini 1920 ruhuyla devam ettirmektedir. Bu yıl 23 Nisan'ı bu gururla kutluyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak emanet alınan şerefli mirası koruyarak çocuklara devretmek adına azim ve kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Türel, "Büyük bir gayret sarf ettiğimiz büyük projelerimiz çocuklarımıza dünyanın en güzel şehirlerinden birisini bırakmak gayesini taşımaktadır. Bugün de çocuklarımıza kreşlerimizle, eğitim faaliyetlerimizle, spor tesislerimiz ve kurslarımızla, yurtlarımızla, tiyatro ve konservatuarımızla, oyun parklarımızla hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya'nın çocukların şehri olması için 23 Nisan etkinliklerimizi her yıl zenginleştiriyor ve Antalya dışından çocukları da şehrimizde misafir ediyoruz. Antalya'da doğmak, yaşamak nasıl ki bir şans ise 23 Nisan Bayramını Antalya'da yaşamak da aynı şekilde bir şanstır. Çocuklarımızın ve ailelerimizin 23 Nisan coşkusunu en güzel şekilde yaşamasını diliyor, bu vesileyle bütün evlatlarımıza sevgilerimi sunuyorum. En güzel bayramlar çocuklarımızın olsun."

(SÇ-SÇ-Y)



22.04.2017 15:05:44 TSI

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