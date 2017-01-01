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Hakkari'de öğretmenler arası voleybol turnuvası

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:01
Hakkari'de öğretmenler arası voleybol turnuvası
Hakkari'de öğretmenler arası voleybol turnuvası

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği öğretmenler arası voleybol turnuvası oynanan final maçi ile sona erdi.
Hakkari'de her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan öğretmenler arası voleybol turnuvası 30 okuldan 300 öğretmenin çekişmeli mücadelesine sahne oldu. Kıran Kapalı Spor Salonu'nda 5 ay boyunca devam eden müsabakalara sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Baştan sona renkli görüntülere sahne olan turnuvanın finali Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Ortaokulu takımları arasında oynandı. Zevkli geçen maçta Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakibini 3-1'lik net skorla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Maç sonunda sergiledikleri centilmence hareketlerle sporseverlerden takdir toplayan her iki takım oyuncuları turnuvada kazananın dostluk olduğu mesajını verdi.
Hakkari İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil'inde hazır bulunduğu final maçı müsabakalar sonunda oluşan genel sıralamada birinci olan Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin plaketini Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak, ikinci olan Sermaye Piyasası Kurulu Ortaokulu'nun plaketini Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Zerek ve üçüncü olan TOBB Ortaokulu'nun plaketini Mustafa Kemal Paşa Anaokulu Müdürü Arif Tatlı tarafında takdim edildi. Turnuva, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(FT-ŞAK-Y)

22.04.2017 15:09:22 TSI
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