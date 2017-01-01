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Erken baharla birlikte açan çiçekler rengarenk görüntülere neden oluyor



(Fotoğraflı)



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Arban ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkında baharın gelmesi ile açan çiçekler rengarenk görüntüler oluşturdu.

Ülkenin büyük bir bölümünde kar uyarısı yapılırken, Gaziantep'te hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyir ediyor. Erken bahar ile birlikte Gaziantep'teki parklarda erken çiçek açtı. Araban ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Parkında baharla birlikte açan çiçekler, rengarenk görüntülere neden oluyor. Kart postallık görüntülerin yer aldığı parklar, ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Kimileri çiçekleri seyir ederken kimileri de çiçek manzarasıyla fotoğraf çekiliyor.

(SD-Y)



22.04.2017 15:10:07 TSI

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