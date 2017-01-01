22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zeytinköy'de 23 Nisan coşkusu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:02
Zeytinköy'de 23 Nisan coşkusu
Zeytinköy'de 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 3 gün devam edecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi bahçesinden başladı.
Muratpaşa Belediyesi'nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirdiği Zeyinköy Kadın Emeği Eğitimi projesinin Gebizli Mahallesi'nde bulunan merkezi Muratpaşa'da 3 gün boyunca devam edecek 23 Nisan kutlamalarının ilkine ev sahipliği yaptı.
Kutlamalar için Yeşildere, Doğuyaka, Gebizli Mahallerinden yüzlerce çocuk aileleriyle merkezin bahçesini doldururken, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu da çocukların 23 Nisan sevincine ortak oldu.
Başkan Yardımcısı Kaçmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğunu belirterek, "Bugün burada birarada olmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e, onun fikirlerine ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak hepimizin görevidir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dans gösterisiyle başlayan kutlamalarda Zeytinköylü çocuklar önce rumba dansında marifetlerini sergilerken müziğin ritminin roman havalarına dönmesiyle coşku bir kat daha arttı. Zeytinköy'deki kutlamalar çocukların hep birlikte okuduğu 23 Nisan şiirleri, palyaço gösterileriyle devam etti.
(SÇ-SÇ-Y)

22.04.2017 15:11:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alanya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Antalyaspor'dan öğrencilere ziyaret
YEREL

ANTALYASPOR'DAN ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Özel çocuklar, çocuk bayramını kutladı
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLAR, ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
1. Uluslararası Turizm Festivali
YEREL

1. ULUSLARARASI TURİZM FESTİVALİ
Antalya'daki terör örgütü operasyonu
YEREL

ANTALYA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Antalya'da yayla yolları kardan temizleniyor
YEREL

ANTALYA'DA YAYLA YOLLARI KARDAN TEMİZLENİYOR
Muratpaşa Belediyesine Çevre Hizmet Ödülü
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİNE ÇEVRE HİZMET ÖDÜLÜ
Antalya'da kaçak elektronik sigara operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU
Ulaşımda Türk Yıldızları düzenlemesi
YEREL

ULAŞIMDA TÜRK YILDIZLARI DÜZENLEMESİ
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri
YEREL

18. TARIM VE SERACILIK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali Alanya'da başladı
YEREL

ULUSLARARASI ANCA 3. BÖLGE DÜNYA OTİZM FESTİVALİ ALANYA'DA BAŞLADI
3. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı
YEREL

3. TEKE YÖRESİ TARIM VE HAYVANCILIK FUARI
22. Ulusal Kanser Kongresi
YEREL

22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
Antalya'da &quot;1. Uluslararası Turizm Festivali&quot; başladı
YEREL

ANTALYA'DA "1. ULUSLARARASI TURİZM FESTİVALİ" BAŞLADI
Antalya'da &quot;hurdacı&quot; cinayeti davası
YEREL

ANTALYA'DA "HURDACI" CİNAYETİ DAVASI
&quot;Turkish Airlines Challenge&quot; golf turnuvası
YEREL

"TURKİSH AİRLİNES CHALLENGE" GOLF TURNUVASI
Hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan kutlaması
YEREL

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN 23 NİSAN KUTLAMASI
Bodrum-Anamur arasında denizde fırtına uyarısı
YEREL

BODRUM-ANAMUR ARASINDA DENİZDE FIRTINA UYARISI

&quot;Türk Yıldızları&quot;nın provası ilgi çekti
YEREL

"TÜRK YILDIZLARI"NIN PROVASI İLGİ ÇEKTİ
Polisin elinden kaçan zanlı, havaya ateş açılarak yakalandı
YEREL

POLİSİN ELİNDEN KAÇAN ZANLI, HAVAYA ATEŞ AÇILARAK YAKALANDI
Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu sergisi açıldı
YEREL

ULUSLARARASI GAZİPAŞA SANAT SEMPOZYUMU SERGİSİ AÇILDI
Finike'de 23 Nisan kutlamaları
YEREL

FİNİKE'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI
Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'ya Şehir Hastanesi müjdesi
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ANTALYA'YA ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!