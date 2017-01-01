YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zeytinköy'de 23 Nisan coşkusu

Zeytinköy'de 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 3 gün devam edecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi bahçesinden başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirdiği Zeyinköy Kadın Emeği Eğitimi projesinin Gebizli Mahallesi'nde bulunan merkezi Muratpaşa'da 3 gün boyunca devam edecek 23 Nisan kutlamalarının ilkine ev sahipliği yaptı.

Kutlamalar için Yeşildere, Doğuyaka, Gebizli Mahallerinden yüzlerce çocuk aileleriyle merkezin bahçesini doldururken, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu da çocukların 23 Nisan sevincine ortak oldu.

Başkan Yardımcısı Kaçmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğunu belirterek, "Bugün burada birarada olmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e, onun fikirlerine ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak hepimizin görevidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dans gösterisiyle başlayan kutlamalarda Zeytinköylü çocuklar önce rumba dansında marifetlerini sergilerken müziğin ritminin roman havalarına dönmesiyle coşku bir kat daha arttı. Zeytinköy'deki kutlamalar çocukların hep birlikte okuduğu 23 Nisan şiirleri, palyaço gösterileriyle devam etti.

(SÇ-SÇ-Y)



22.04.2017 15:11:25 TSI

NNNN

