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15 Temmuz şehitleri için ceviz ormanı oluşturuluyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:04
15 Temmuz şehitleri için ceviz ormanı oluşturuluyor
15 Temmuz şehitleri için ceviz ormanı oluşturuluyor

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin araştırma bahçesinde bulunan 20 dönümlük alana 15 Temmuz Şehitleri anısına Ceviz Ormanı oluşturuluyor.
Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri fakültesinin araştırma bahçesinde bulunan 20 dönümlük alanına 15 Temmuz'da şehit olanların anısına 300 adet ceviz ağacı dikilecek. Alana dikilen ağaçlardan 249'una ise darbe girişimi sırasında şehit olanların künyeleri asılacak.
15 Temmuz Şehitleri Ceviz Ormanı hakkında açıklamalarda bulunan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Dekan Prof. Dr. Turan Karadeniz, "15 Temmuz'da şehit olan canlarımız adına bu arazi üzerinde böyle bir orman oluşturmak istedik. Yaklaşık 20 dönüm üzerine 300 fidan diktik. Anadolu'da 700 yaşındaki bir ceviz ağacı meyve vermeyi sürdürür. Biz de bundan hareketle, şehitlerimizin yüz yıllarca unutulmaması ve gelecek nesillere anlatılması için bu projeyi gerçekleştirdik. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Hayri Coşkun olmak üzere projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(FC-RFK-Y)

22.04.2017 15:13:02 TSI
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