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Ünye'de park yeri tartışması tatlıya bağlandı



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile Ordu'ya taşımacılık yapan bir seyahat firması arasında araç park yeri yüzünden çıkan tartışma tatlıya bağlandı.

Yıllardır Liseler Mahallesi devlet sahil yolu üzerinden Ordu'ya gidiş-geliş yapan Ünye Seyahat'in mevcut yerinin büyük olduğu ve fazla araç durduğu gerekçesiyle durağın tek araca düşürülmesi kararlaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi zabıtasının durağa gelerek araçların kaldırılmasını istemesi üzerine şoförler ile zabıtalar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü İsa Öztürk ekiplerin başında gelerek şoför esnafıyla görüştü. Şoförler, park yerinin tek araca düşürülmesi kararına karşı çıkarken, Zabıta Müdürü İsa Öztürk ise kendisine verilen talimatı uyguladığını söyledi. İsa Öztürk "Ben sizlerin taleplerini de dinleyip amirlerime ileteceğim. Büyükşehir Belediyesi de bir planlama yapıyor. Bu da halkımızın daha iyi şartlarda ve koşullarda yaşamasıdır. Planlamada burada bir araç yerinin bırakılması ve sizlerin yolcularınızı karşılayabileceğiniz bir yer tespiti. Ben bizzat buraya gelerek yerinde görmek istedim. Şimdi sizin isteğiniz olan iki araçlık yeri amirlerimle konuşup isteğinizi yerine getireceğim" dedi.

Yapılan telefon görüşmelerinin ardından şoförlerin istediği iki araçlık yer onaylandı ve iş tatlıya bağlandı.

(HA-SLH-Y)



22.04.2017 15:15:15 TSI

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