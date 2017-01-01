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Nazilli'nin simgesi Muhammed Zühdi Uşşaki Türbesi Ziyarete Açıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi'nin yenileme, bakım ve çevre düzenlemesini yaptığı Muhammed Zühdi Uşşaki Türbesi törenle ziyarete açıldı. Nazilli Belediyesi tarafından açılış programı kapsamında hayır etkinliği düzenlenip mevlit okultuldu.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen organizeye Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Örgütlerinin Başkanları Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ile Mahalle Sakinleri katıldı.

Pilav hayrının yapıldığı programda ilk konuşmayı Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Uludağ yaptı. Uludağ konuşmasına Muhammed Zühdi Uşşaki Türbesi'nin Aşağı Nazilli'nin simge bir yeri, bir buluşma ve gelip geçen insanların nefes alacağı dinleneceği, abdestini alıp iki dua edebileceği güzel bir yer haline Nazilli Belediyesi tarafından getirildiğini belirterek burada emeği geçen işçisinden, mühendisine, belediyenin ilgili müdürlerine ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür etti.

Nazilli'nin üstüyle altıyla çok kıymetli bir yer olduğunu ifade ede Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Bu civarda yaşayan yaşlı bir teyzemiz türbenin bakımlarını kendisi üstlenmiştir. Şimdi bilmeniz gereken çok önemli bir konu var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Hepimiz Nazilli'de yaşıyoruz ben de sizin bir evladınızım. Bana güvenerek geç burayı yönet dediğiniz zamandan beri Allah'a şükür 8 senedir beraberiz. Sümer yolu boyunca kentsel dönüşümde yer alacaktık. İmar çalışmaları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Bunların hepsini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşüyoruz. Halledebilirsek 32 veya 64 dairelik buraya yer yapacağız. Garajın olduğu yerde kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Bakanlar Kurulu'ndan geçti. TOKİ ye de müracaat ettik. Allah nasip ederse haftaya da TOKİ'den yetkililer geliyor ve bu bölgede irtibat büromuzu kuruyoruz. Bugünden itibaren orada yaşayan vatandaşlarımızla takas meselesini de görüşeceğiz. Tabi bunu yapmak için kısa bir süreye ihtiyacımız var orası yıkıldıktan sonra yerine yapılacak olan TOKİ projesi Nazillimizi genişletecek. Bu projemizin bir benzerini nasipse Çapahasan Mahallesi üzerinde de yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Biz vatanımızı, Nazillimizi ve makamımızı karşılıksız seviyoruz"

Dört yol kavşağından sonra Hürriyet Caddesi'nin Karayollarına bağlı olmasına rağmen toplam 180 bin metrekare parke taşı döşeyerek yolu yenilediklerini kaydeden Başkan Alıcık; "Biz buraya karayolu falan demedik gene de yaptık. Bu gördüğünüz alan inşaat sektörü alanında yükselen bir yer. Nedenini soracak olursanız Üniversitenin olmasıdır. İsabeyli ve Nazilli de toplam 14 bin öğrencimiz var şimdi iki tane daha fakültemiz geldi. Burada üç tane fakülte olması demek bağımsız bir Sümer Üniversitesi olması demektir. Ulu önder Atatürk'ün bize emanet ettiği bu vatana sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir. Burada bakanlıktan geçen 230 dönümlük kullanılmayan arsayı bize verecekler. Buraya üniversitenin dersliklerini yapacağız kafeteryalar yapacağız öğrencilerin kullanabileceği bir alan ortaya çıkartacağız. Buradaki inşaat sektörünün patlamasının da asıl nedeni budur. Sanayi bölgesinde ve bu bölgede olan arkadaşlarımızın hiçbiri evlerini, arsalarını ya da işyerlerini satmasın. Ben bunu söyleyecek kadar açık yürekli bir adamım. Bu mahallenin yukarısında kalan ilk kentsel dönüşüm alanındaki evlerin yıkımını gerçekleştirirken de aynı şeyler söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Biz vatanımızı, Nazillimizi ve makamımızı karşılıksız seviyoruz. Nazilliye hizmet etmek bizim görevimizdir. Ne makam sahibi olmak da gözümüz var ne de mal mülk konusunda gözümüz var. Allah da bu konuda şahidimiz olsun" dedi.

"Nazilli'ye hizmet ediyoruz"

Nazilli de toplam 6 tane cami yaptıklarını ve bunlardan bazılarına 500 bin TL verdiklerinin de olduğuna vurgu Yapan Haluk Alıcık; "Bugünlerde basın aracılığıyla gündeme gelen çok değişik konular var. Belki sizin de duyduğunuz ama benim bu konu hakkında çok üzüldüğüm bir husus var. Nazilli huzurevi yapıyorum, suyu olmayan yerlere su veriyorum, Bunu gittiğim yerlerde kahvelerde sokaklarda her yerde anlatıyorum. Bununla ilgili anlıyorum ki çok fazla reklam yapılamadı. Barajda su gelecek 1,8 milyon küp su gelecek.Bunlar bizim yapacağımız işler değil ama biz bu işin arkasını bırakmıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi haber servisine Nazilli Belediyesi'nin iş yapmadığını söylenmiş. Hizmet yapılmayan köye bakıyorum da yaklaşık 200-250 bin liraya yakın para yardımı yapılmış" şeklinde konuştu.

Vatanımıza milletimize ve bayrağımıza her zaman sahip çıkacağız

Belediye Başkanı Haluk Alıcık konuşmasının sonunda birlik beraberlik mesajlarına yer vererek; "Bu ülke bizimdir. Doğusu ile Batısı ile kuzey ile güney ile bu Türkiye bizimdir. Bakın görüyorsunuz hainler durmuyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kıyamet kopmadığı sürece Vatanımıza milletimize ve bayrağımıza hep sahip çıkacağız. Lazı çerkezi Alevisi Türkü ne olursa olsun bu vatan bu Türkiye bizim. Ben Türkiye'yi ağacın Gövdesine benzetiyorum. Ağacın gövdesi Türkiye ise dalları ne olursa olsun gövdesi kuruyunca dallar yeşermiş bir şekilde kalmaz. O yüzden Vatanımıza milletimize sahip çıkalım. Ulu önder Atatürk'ün bize bıraktığı bu vatanı ilke ve inkılâplarına sahip çıkalım ki gelecek nesle bunları bırakabilmeliyiz" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın konuşmasının ardından Eski Yeni Camii İmamı Atarak ve Yusuf Yavaş, Sinan Camisi İmamı Bilal Ekinci ile Çarşı Camisi İmamı Hasan Öztürk Yasin'i Şerif okudular. Toplanan duanın ardından Muhammed Zühdi Uşşaki hazretlerinin ziyareti gerçekleştirildi.

(OD-İK)



22.04.2017 15:17:07 TSI

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