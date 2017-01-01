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Başkan Demirkol, Ulubağ Mahallesinde incelemelerde bulundu



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ulubağ kırsal Mahallesini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Ulubağ halkına 16 Nisan referandumunda evet yönündeki desteklerinden dolayı da teşekkür eden Başkan Demirkol, Ulubağ'ın tüm yol ihtiyacını bitirdiklerinin altını çizdi.

Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, ve birim müdürleriyle birlikte Ulubağ kırsal Mahallesini ziyaret etti. Muhtar İsmail Kılıç ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Demirkol, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin isteklerini de dinleyen Başkan Demirkol, gelen taleplerin çözümü için de birim müdürlerine talimat verdi.

Mahalle sakinlerinde 16 Nisandaki referandumdan evet yönündeki güçlü desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Demirkol, açıklamasında,"Belediye başkan yardımcımız, fen işleri, park bahçe müdürlerimizle birlikte Ulubağ Mahallemizi ziyaret ettik. Mahalle muhtarımız İsmail Kılıç ve Ulubağ halkının bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. 16 Nisandaki Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi halk oylamasında bize sağlamış oldukları destekten dolayı Ulubağ halkına teşekkür etmeye, yapmış olduğumuz hizmetleri yerinde görmeye geldik. Ulubağ Mahallemizde, yapılacak yolumuz kalmamıştır ve Ulubağ'da hizmetlerimiz yol anlamında bitmiştir. Temizlik ve park bahçe anlamında devam etmektedir. Bize sağlamış oldukları destekten dolayı Ulubağ halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Kılıç ise, Başkan Demirkol'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Kılıç, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada çok hizmet yapmıştır başkanımız ve böyle bir başkan daha görmedik. Çalışmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Şİ-OE-Y)



22.04.2017 15:18:17 TSI

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