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Bodrum Tanıtım TIR'ı yüz binlere ulaştı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:14
Bodrum Tanıtım TIR'ı yüz binlere ulaştı
Bodrum Tanıtım TIR'ı yüz binlere ulaştı

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Türkiye'de 30 ili gezmesi planlanan ve şu ana kadar 15 ili ziyaret eden Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı yazılı, görsel, sosyal medya ve internet medyası yoluyla tüm Türkiye'ye ulaşıyor.
"Bodrum Sizi Çağırıyor" sloganıyla başlatılan, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Denizciler Derneği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulunun da destek verdiği proje, 20 Mart'ta hayata geçirildi. Bodrum'dan yola çıkan Tanıtım TIR'ı ziyaret ettiği her şehir meydanında vatandaşlarla buluştu. Ziyaretçilerine Bodrum'un eşsiz özelliklerini anlatan tanıtım ekibi, şu ana kadar yaklaşık 200 bin kişiyle iletişim kurdu.
Medya erişim raporlarına göre, şimdiye kadar yazılı basında yaklaşık yüz elli haber ile 621 bin 037 kişiye ulaşan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı haberlerinin reklam eşdeğer karşılığı ise 239 bin 676 dolar olduğu belirtildi. konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sosyal medya hesaplarında da halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan paylaşımlar, son zamanların en yoğun kullanılan haberleşme araçlarında biri olan facebookta mart ayında 153 bin 768 erişim sağlarken, Nisan ayında bu rakam 225 bin 760'a ulaştı. Toplamda 379 bin 528 kişiye ulaşarak, Bodrum sevdalılarıyla sanal ortamda da buluştu. Eşsiz Bodrum facebook hesabında Tanıtım TIR'ı ile ilgili paylaşımlar, 4 bin 615 beğeni topladı" denildi.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, projeyle ilgi yaptığı açıklamada "Anadolu'nun dört bir yanına gönderdiğimiz Tanıtım TIR'ımızın Anadolu halkından aldığı tepkiler, bizlere gurur veriyor. Çünkü herkes, böyle bir projeyi uyguladığımız için bizi takdir ediyor. Bizler de Türkiye'nin göz bebeği olan Bodrum'a bir yıldız daha takmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu Proje, Anadolu halkından ve vatandaşlarımızdan ciddi bir geri dönüş alıyor. Bunu da medya yansımalarından, sosyal medyaya erişim raporlarından anlayabiliyoruz. Ayrıca TIR'ımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısı da önemli derecede yüksek bu nedenle de tabii ki çok mutluyuz. Tanıtım TIR'ımıza gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaz sezonu öncesi il il gezerek vatandaşlarımızı Bodrum'a davet eden ve onlara Bodrum'u anlatan ekibimize de ayrıca çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
(EA-İK)

22.04.2017 15:22:46 TSI
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