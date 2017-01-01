22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tarihi Adıyaman Kalesi yoğun ilgi görüyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:35
Tarihi Adıyaman Kalesi yoğun ilgi görüyor
Tarihi Adıyaman Kalesi yoğun ilgi görüyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyir ettiği Adıyaman'da bulunan tarihi kale, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.
Adıyaman şehir merkezinde yer alan kale yaklaşık 25 metre yükseklikteki yığma bir höyük üzerine kurulan Adıyaman Kalesi, baharla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. VII. yüzyıl ortalarında Bizans saldırılarına karşı koymak amacıyla Emevi komutanı Mansur İbn-i Cavana yaptırdığı bilinen kale yapılan restore ve açılan işletmelerle daha da ilgi görmeye başladı.
Ziyaretçiler, Adıyaman Kalesinin oldukça güzel bir mekana sahip olduğunu dile getirerek, yapılan değişiklikler nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretçilerden Ayşe Taşçı, " Adıyaman Kalesi daha önceden çok kötü bir durumdaydı. Ama yapılan restorasyon çalışmaları ve açılan işletmelerle birlikte oldukça güzel bir mekan haline geldi. Bu konudan dolayı işletme sahiplerine ve restorasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Çevre esnaflardan Abdullah Kadir Öztürk ise "Adıyaman Kalesi şuan oldukça güzel bir mekan haline geldi. Herkes buraya ailesiyle sevdikleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri temiz havanın olduğu bir yer. Eskiden buralar madde bağımlılarından geçilmezken şuan cıvıl cıvıl çocuk sesleri mevcut. Her geçen gün burası daha güzel ilgi görüyor. Bizler buraya gelen vatandaşlarımızdan kale etrafında bulunan çimlerin üzerine oturmamasını bir şeyler yeyip içtiklerinde çöplerini yerlere değilde çöp konteynerlerine atmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

22.04.2017 15:43:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kahta'da sokak oyunları şenliği düzenlendi
YEREL

KAHTA'DA SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Adıyaman Üniversitesinde kermes düzenlendi
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE KERMES DÜZENLENDİ
Vali Erin'den 23 Nisan kutlaması
YEREL

VALİ ERİN'DEN 23 NİSAN KUTLAMASI
Kahta ilçesinde ekmeğe yüzde 30 zam
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE EKMEĞE YÜZDE 30 ZAM
Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL

HAFİF TİCARİ ARAÇ YAYAYA ÇARPTI: 1 YARALI
Ankara'da Adıyaman Tanıtım Günleri devam ediyor
YEREL

ANKARA'DA ADIYAMAN TANITIM GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Trafik ve radar uygulamasında 295 araç denetlendi
YEREL

TRAFİK VE RADAR UYGULAMASINDA 295 ARAÇ DENETLENDİ
Yolları bozuk olan mahalle sakinlerinden asfalt yol talebi
YEREL

YOLLARI BOZUK OLAN MAHALLE SAKİNLERİNDEN ASFALT YOL TALEBİ
Reflektörsüz ve yanardöner ışığı bulunmayan traktörlere geçit verilmeyecek
YEREL

REFLEKTÖRSÜZ VE YANARDÖNER IŞIĞI BULUNMAYAN TRAKTÖRLERE GEÇİT VERİLMEYECEK
Gölbaşı Belediyesinde koltuklar koltuğunu çocuk başkan devretti
YEREL

GÖLBAŞI BELEDİYESİNDE KOLTUKLAR KOLTUĞUNU ÇOCUK BAŞKAN DEVRETTİ
Çelikhan'da bin 500 kişilik irmik dağıtıldı
YEREL

ÇELİKHAN'DA BİN 500 KİŞİLİK İRMİK DAĞITILDI
Haykonfed'en Başkan Özdemir'e ziyaret
YEREL

HAYKONFED'EN BAŞKAN ÖZDEMİR'E ZİYARET
Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına başlandı
YEREL

SOKAK HAYVANLARININ KISIRLAŞTIRILMASINA BAŞLANDI
Vatandaşlardan sokak köpeklerine tepki
YEREL

VATANDAŞLARDAN SOKAK KÖPEKLERİNE TEPKİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!