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Tarihi Adıyaman Kalesi yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyir ettiği Adıyaman'da bulunan tarihi kale, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Adıyaman şehir merkezinde yer alan kale yaklaşık 25 metre yükseklikteki yığma bir höyük üzerine kurulan Adıyaman Kalesi, baharla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. VII. yüzyıl ortalarında Bizans saldırılarına karşı koymak amacıyla Emevi komutanı Mansur İbn-i Cavana yaptırdığı bilinen kale yapılan restore ve açılan işletmelerle daha da ilgi görmeye başladı.

Ziyaretçiler, Adıyaman Kalesinin oldukça güzel bir mekana sahip olduğunu dile getirerek, yapılan değişiklikler nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretçilerden Ayşe Taşçı, " Adıyaman Kalesi daha önceden çok kötü bir durumdaydı. Ama yapılan restorasyon çalışmaları ve açılan işletmelerle birlikte oldukça güzel bir mekan haline geldi. Bu konudan dolayı işletme sahiplerine ve restorasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Çevre esnaflardan Abdullah Kadir Öztürk ise "Adıyaman Kalesi şuan oldukça güzel bir mekan haline geldi. Herkes buraya ailesiyle sevdikleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri temiz havanın olduğu bir yer. Eskiden buralar madde bağımlılarından geçilmezken şuan cıvıl cıvıl çocuk sesleri mevcut. Her geçen gün burası daha güzel ilgi görüyor. Bizler buraya gelen vatandaşlarımızdan kale etrafında bulunan çimlerin üzerine oturmamasını bir şeyler yeyip içtiklerinde çöplerini yerlere değilde çöp konteynerlerine atmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



22.04.2017 15:43:19 TSI

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