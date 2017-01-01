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TÜMSİAD'dan 23 Nisan Mesajı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:38
TÜMSİAD'dan 23 Nisan Mesajı
TÜMSİAD'dan 23 Nisan Mesajı
- Başkan Ünal: Sorumluluğumuzun bilincindeyiz

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "İş adamları derneği olarak ekonomi alanında sorumluluğumuzun bilincindeyiz" diyerek 23 Nisan'ı kutladı.
Gazi meclisimizin açılışının 97. yıl dönümünü yaşamanın gururu içerisinde olduklarını ifade eden TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, "Milletimizin kendi mukadderatında söz sahibi olmasının vücut bulduğu gazi meclisimiz, kurtuluş savaşımızın da komuta merkezi idi. 15 Temmuz kanlı işgal girişiminde bir kez daha "gazi" olan meclisimiz, o gün dahi milli irademizin kalbinin attığı yerdi. 97 Yıl önce canlarını ortaya koyarak bu kutsal kurumu milletimize kazandıran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.
Bu davanın kutlu komutanı olan ve bu müstesna günü çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz hatırasını şükran, minnet ve rahmetle andıklarını ifade eden başkan Ünal, "Eserini yaşatmak başlıca şiarlarımızdandır. Tüm toplumumuzun her bir bireyi kendi alanında yapmakta olduğumuz işleri en iyi seviyede yaparak şehitlerimizden aldığımız emaneti en yüce noktalara taşıma sorumluluğundadır. Biz de iş adamları derneği olarak ekonomi alanında bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Millet olarak durup vakit kaybedecek zamanımız yoktur. Durmak yıkılmanın bir öncesidir. Ana hedefimiz milletimizin muasır medeniyetler seviyesine olan yolculuğunda katkılar yapmaktır. Tüm çocuklarımızın heyecanını paylaşıyor, bu güzel günlerini candan kutluyoruz. Yarının büyükleri onlar, yarın onların" ifadelerine yer verdi.
(İK)

22.04.2017 15:46:46 TSI
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