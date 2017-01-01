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Çakacak: "Millet Meclisi, millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağının dünyaya ilanıdır"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:39
Çakacak: "Millet Meclisi, millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağının dünyaya ilanıdır"

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, "Millet Meclisi, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ne kadar büyük güç olduğunun ve millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır" diyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Vali Çakacak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, tarih boyunca esaret zinciri vurulamamış Türk Milletinin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclis'inin 97'nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladıklarını belirten Çakacak, "Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde açılan TBMM ile milletimiz, yaşanan güçlüklere, olumsuzluklara ve ülkenin elindeki yetersiz imkanlara rağmen vatanı ve bağımsızlığını canı pahasına koruyacağını ve egemenliğinin üzerinde hiçbir gücü kabul etmeyeceğini kanıtladığı Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırılmasını sağlamıştır. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun ve yine vatanını ve istiklalini ancak kendi azim ve kararlılığının kurtaracağının sembolü olan Millet Meclisi; milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ne kadar büyük güç olduğunun ve millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, gücünü milletten alan, milletin egemenliğine dayalı Cumhuriyetimizin kurulmasında, milletimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yürüyüşünde, büyük bir görev üstlenerek tarihimizdeki hak ettiği saygın yerini almıştır" dedi.
Mesajında, milletin 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki dik duruşuna vurgu yapan Çakacak, "TBMM'nin açılması ile birlikte egemenliği üzerinde tek söz sahibi olan milletimiz, bugüne kadar Cumhuriyetimizin bekasını, milletimizin kardeşliğini, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan saldırılara göğsünü siper ederek karşı durduğu gibi bundan sonra da bu saldırıları canı pahasına bertaraf etme güç ve inancında olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam edecektir. Nitekim milletimiz bu dik duruşunu, bu kararlılıkta olduğunu tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan hainlere geçit vermeyerek, devletimize, milletimize ve milli egemenliğimizin sembolü olan Millet Meclisimize karşı yapılan saldırılara canı pahasına karşı koyarak bir kez daha en güçlü şekilde göstermiştir" ifadelerini kullandı.
Büyük Önder Atatürk'ün, TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü tüm dünya çocuklarına bir bayram olarak armağan ettiğine işaret eden Çakacak, şöyle devam etti: "Evrensel bir barış şenliği havasında kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, tüm dünya çocukları arasında sevgi duygularını pekiştirmesini, onları kardeşlik duyguları ile bir araya getirmesini ve bu sayede dünya barışına büyük hizmet etmesini temenni ediyorum. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını en içten duygularımla kutluyorum."
(KYM-Y)

22.04.2017 15:48:07 TSI
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